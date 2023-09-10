TFF'den Galatasaray'ın itirazına ret

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın 1959 öncesi şampiyonluklar için kurulan komisyonla ilgili yaptığı itirazı reddetti. Galatasaray'ın bu konudaki talebi kabul edilmedi. Tahkim Kurulu'nun bu kararıyla ilgili detaylar haberde yer alıyor. İşte detaylar...





TFF TAHKİM KURULLU KOMİSYONLA İLGİLİ İTİRAZI REDDETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili yapılan komisyon kararına yaptığı itirazı reddetti. Tahkim Kurulu, itirazın hukuki temellere uygun olmadığını belirterek başvuruyu reddetti. Bu karar, Türk futbolunda uzun süredir tartışılan ve gündemi meşgul eden bir konunun sonucunu teyit ediyor.





Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye verilen ihtar cezasını onadı. Bu ihtar cezası, röportaj panolarında kulüp logosunun yanlış kullanımı ve şampiyonluk yıldızının hatalı şekilde kullanılmasından kaynaklanıyordu. Ayrıca Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve ikinci başkanı Engin Baltacı'ya verilen para cezalarını onayladı. Galatasaray'a verilen cezaların bir kısmını azalttı. Trabzonspor'a çirkin tezahürattan verilen para cezasını onaylarken, cezaların bir kısmını indirdi. Kasımpaşa Kulübü yöneticisi Serkan Reçber'in cezasını da hafifletti. Tahkim Kurulu'nun aldığı bu kararlar, Türk futbolunda yaşanan disiplin ihlalleri ve cezaların üzerindeki kararlarla ilgili önemli bir gelişmeyi temsil ediyor.