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Thomas Müller, Bayern Münih'ten Ayrılma Kararını Açıkladı

Thomas Müller, sezon sonu Bayern Münih'ten ayrılacağını duyurdu. 25 yıl süren bu eşsiz yolculuğa veda ediyor.

Yayın Tarihi: 05.04.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 12:22
Thomas Müller, Bayern Münih'ten Ayrılma Kararını Açıkladı

Thomas Müller, Bayern Münih ile Veda Ediyor

Almanya'nın prestijli futbol kulübü Bayern Münih'in tecrübeli oyuncusu Thomas Müller, sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılacağını bildirdi. Resmi açıklamasını kulübün internet sitesinde yapan Müller, duygularını paylaştı.

Duygusal Veda

Müller, açıklamasında, "Bayern Münih oyuncusu olarak geçirdiğim 25 yıl, bu yaz sona erecek. Benzersiz deneyimler, harika karşılaşmalar ve unutulmaz zaferlerle şekillenen inanılmaz bir yolculuktu. Bu kariyeri sevgili kulübümle yaptığım için büyük minnettarlık ve sevinç duyuyorum. Kulüp ve harika taraftarlarımızla özel bağımız her zaman kalacak," ifadelerini kullandı.

Kariyer Başlangıcı ve Başarıları

35 yaşındaki Müller, 2000 yılında Bayern Münih altyapısına katıldı ve 2008 yılında A takımdaki ilk maçına çıktı. Tüm kariyerini bu kulüpte geçiren Müller, 12 Bundesliga, 8 Almanya Süper Kupa, 6 Almanya Kupası ve iki UEFA Şampiyonlar Ligi ile çok sayıda kupa zaferine imza attı. Toplamda 32 kupa kazandı.

Kulüp tarihinin en fazla resmi maça çıkan oyuncusu unvanına sahip olan Müller, 743 karşılaşmada 247 gol ve 273 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.

Uluslararası Arenada Başarılar

Thomas Müller, Almanya Milli Takımı ile 2014 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğunu yaşadı. Milli formayla 131 maça çıkan Müller, 45 gol kaydetti.

Hayatının bu yeni dönemine veda ederken, Müller'in önümüzdeki haftalarda lig şampiyonluğunu Münih'e geri getirmek için elinden gelenin en iyisini yapacağı vurgulandı.

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