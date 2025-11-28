Thomas Reis: "1 puan bizi mutlu etmedi"

Thomas Reis, Breidablik ile 2-2 berabere kaldıkları maçta 1 puanın takımı memnun etmediğini ve Samsunspor'un liderliğini koruduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 01:39
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 01:39
Samsunspor, Breidablik ile 2-2 berabere kaldı

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Breidablik karşısında aldıkları 1 puanın kendilerini mutlu etmediğini söyledi.

UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik ile 2-2 berabere kalan Samsunspor, ilk dört maç sonucunda 36 takımlı ligde liderliğini korudu.

Basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Reis, şöyle konuştu: "Bugünkü performansımız en iyi performansımız değildi. İlk dakikalardan beri kötü oynamadık ancak çok basit bir gol yedik. En iyi oyunumuz değildi. Her zaman sağ taraftan hücum ettik. Sol taraftan hücum etmeyi unuttuk. Devre arasından sonra iyi başladık ve golü bulduk. İkinci yediğimiz golü skandal olarak adlandırabilirim. Yeterince sert davranmadık ve basit bir gol yedik. Sonuçta 1 puan aldık. Bu 1 puan bizi mutlu etmedi. Toplam 10 puanımız var. Uzun bir seyahatten sonra nasıl bir performans göstereceğimizi görmek adına bir tecrübe oldu. Bir sonraki karşılaşma için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Pazartesi günü de ligde bir maçımız olacak"

Reis, zorlu hava şartlarının bahane olmadığını belirterek, "Dar bir kadromuz var. Bu kadroyla oynamak zorundayız. Önemli oyuncularımızdan yoksunuz. Pazartesi de önemli bir maçımız var. İklim şartları burada Türkiye’ye göre soğuk ama bu bir bahane değil. Maça kötü başlamadık ancak rakibimiz güçlü bir takım. Geçiş oyununu çok etkili oynadılar. Basit toplar kaybettik. Kötü performansımızın sebebi hava şartları değildi" dedi.

7
