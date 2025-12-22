DOLAR
Timsah Arena'da 308 formayla dev koreografi

Timsah Arena’da Bursaspor sahasında koleksiyoner Mustafa Turan’a ait 308 imzalı forma çim zemine dizilerek görsel koreografi oluşturuldu.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 11:08
Mustafa Turan’ın koleksiyonundan sahaya taşınan görsel şölen

Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda gerçekleştirilen çalışmada, zemine konulan yüzlerce imzalı forma gökyüzünden görüntülendi.

Bursaspor sahasında yapılan özel organizasyonda, koleksiyoner Mustafa Turan’a ait, bir kısmı maçlarda giyilmiş ve bir kısmı imzalı koleksiyon formalarından oluşan 308 forma çim zemine dizilerek etkileyici bir koreografi oluşturuldu.

Yeşil-beyaz renklere gönül verenlerin hazırladığı bu koreografi, Bursaspor sahasında adeta bir şölen havası yaratırken, ortaya çıkan görüntüler izleyenlerin ilgisini çekti.

Etkinlik, kulübe duyulan sevgi ve tarihe bağlılığı simgeleyen anlamlı bir organizasyon olarak değerlendirildi.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

