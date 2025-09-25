Toprak Razgatlıoğlu ve Milli Motosikletçiler İspanya'da: MotorLand Aragon'da WSBK ve Supersport Mücadelesi

Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu WSBK'da; Can Öncü ve Kadir Erbay Supersport'ta 26-28 Eylül MotorLand Aragon'da podyum için yarışacak.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 09:48
Milli motosikletçiler sezonun 10. ayağında 26-28 Eylül tarihlerinde İspanya'daki MotorLand Aragon Pistinde piste çıkacak. Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk sporcular Dünya Superbike (WSBK) ve Dünya Supersport şampiyonalarındaki mücadelesini İspanya etapında sürdürecek.

Dünya Superbike'da milli hedefler

Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu, Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Aragon'da yarışacak. WSBK klasman lideri olan Toprak Razgatlıoğlu, 469 puan ile şampiyonluktaki iddiasını koruyor ve ROKiT BMW Motorrad takımıyla performansını sahaya yansıtacak.

Toprak, 26 Eylül Cuma günü serbest antrenmanlara çıkacak; 27 Eylül Cumartesi saat TSİ 15.00'te haftanın ilk yarışında, 28 Eylül Pazar günü ise önce saat TSİ 12.00'de superpole yarışında, ardından saat TSİ 15.00'te haftanın ikinci ana yarışında podyuma ulaşma mücadelesi verecek.

WSBK'da Türkiye'yi temsil eden diğer isim Bahattin Sofuoğlu olacak; Sofuoğlu Yamaha Motoxracing takımıyla Toprak Razgatlıoğlu ile birlikte Aragon'da yarışacak.

Dünya Supersport'ta Can Öncü ve Kadir Erbay

Can Öncü ve genç sporcu Kadir Erbay ise Dünya Supersport Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Can Öncü şu an genel klasmanda 275 puanla ikinci sırada bulunuyor; Kadir Erbay ise Dünya Supersport'ta ilk kez yarışacak.

Her iki sporcu da 26 Eylül Cuma günü serbest antrenmanlara ve aynı gün düzenlenecek superpole yarışına katılacak. Supersport'ta hafta sonunun birinci yarışı 27 Eylül Cumartesi saat TSİ 13.35'te, ikinci ana yarış ise 28 Eylül Pazar saat TSİ 13.35'te gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin milli isimleri, Kenan Sofuoğlu koordinasyonunda MotorLand Aragon Pisti'nde podyum mücadelesi verecek ve şampiyonluk hedefleri için önemli puanlar toplamaya çalışacak.

