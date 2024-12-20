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Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, Juventus ile Karşılaşacak

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi son 32 turunda Juventus ile mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 15:27
Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, Juventus ile Karşılaşacak

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı UEFA Gençlik Ligi'nde

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi son 32 turunda İtalyan ekibi Juventus ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, bordo-mavili gençlerin, UEFA Gençlik Ligi 3. turu rövanş maçında Bosna-Hersek'in Sarajevo takımını 6-1 yenerek bu tura yükseldiği belirtildi.

Juventus'un rakibi olduklarının ilk kez duyurulduğu kurada, maçın tarihi de netleşti. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak karşılaşmanın 11 veya 12 Şubat'ta gerçekleşeceği bildirildi.

Ali Beyazlı'nın Açıklamaları

Kura çekimi hakkında değerlendirmede bulunan Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Ali Beyazlı, UEFA Gençlik Ligi'nde geldikleri noktadan duydukları gururun altını çizdi. Beyazlı, "Juventus, Avrupa futbolunun önemli altyapı takımlarından biri. Bu eşleşme, gençlerimizin uluslararası arenada kendilerini test etmeleri ve Trabzonspor Akademisi'nin gücünü bir daha göstermeleri için büyük bir fırsat." dedi.

Beyazlı, ayrıca oyunculara güvendiğini belirterek, "Teknik ekibimizin yoğun çalışmaları ve gençlerimizin azmiyle bu turu başarıyla geçebileceğimize inanıyoruz. Taraftarlarımızdan, gençlerimize bu süreçte destek olmalarını bekliyoruz. Onların tribünden vereceği güç, gençlerimize büyük bir itici kuvvet olacaktır." ifadelerini kullandı.

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