Trabzonspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazartesi günü sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde oyuncular, salonda kuvvet çalışmaları ve sahada ayak tenisi aktiviteleri gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın da sürdürecek.

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