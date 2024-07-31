Trabzonspor Avrupa'da 151. Maçına Çıktı

Trabzonspor, Avrupa'da 151. Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Slovakya'nın Ruzomberok takımını konuk ederek Avrupa kupalarındaki 151. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, daha önce oynadığı 150 maçta 55 galibiyet, 37 beraberlik ve 58 yenilgi elde etti. Bu süreçte rakip fileleri 192 kez havalandırırken, kalesinde ise 205 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi'nde 95. Müsabaka

Trabzonspor, Ruzomberok ile oynadığı bu maçla birlikte UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi kapsamında toplam 95. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile başlayan macerasında 94 maçta 37 galibiyet, 22 beraberlik ve 35 mağlubiyet yaşadı. Ayrıca rakip fileleri 129 kez havalandırmayı başardı.

Slovakya Takımlarıyla İkinci Eşleşme

Trabzonspor, Avrupa kupalarında ikinci kez Slovakya temsilcileriyle karşı karşıya geliyor. İlk olarak 1996-1997 sezonunda Slovan Bratislava ile karşılaşan takım, deplasmanda 2-1 yenilmesine rağmen evinde 4-1 kazanarak tura yükselmişti. Ruzomberok karşısında deplasmanda 2-0 kazanan bordo-mavililer, rövanşta bu avantajı kullanarak bir Slovakya temsilcisini daha saf dışı bırakmayı umuyor.

Ünlü Galibiyetler

Trabzonspor'un Avrupa'daki en dikkat çekici galibiyetleri arasında Liverpool (1976-1977), Inter (1983-1984), Barcelona (1990-1991) ve Aston Villa (1994-1995) karşısında elde ettiği 1-0'lık galibiyetler yer alıyor. Özellikle Inter'i 14 Eylül 2011'de bir kez daha yenerek Avrupa'daki başarılarını pekiştirdi.

En Farklı Galibiyet ve Yenilgi

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Vllaznia karşısında 2007-2008 yılında 6-0'lık sonuçla elde etti. Diğer yandan, en farklı yenilgisini ise 1990-1991 sezonunda Barcelona karşısında 7-2'lik skorla yaşadı. Trabzonspor'un Avrupa tarihindeki en çok gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu, toplamda 23 gol kaydetti.

Trabzonspor'un Avrupa Performansı

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında gösterdiği performans ise şu şekilde:

Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi: 30 maç - 10 galibiyet

Kupa Galipleri Kupası: 12 maç - 4 galibiyet

UEFA Kupası/Avrupa Ligi: 94 maç - 37 galibiyet

UEFA Intertoto Kupası: 8 maç - 3 galibiyet

UEFA Konferans Ligi: 6 maç - 1 galibiyet

Toplam: 150 maç, 55 galibiyet, 37 beraberlik, 58 yenilgi, 192 gol attı, 205 gol yedi.