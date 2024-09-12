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Trabzonspor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Beşiktaş ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 18:24
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 18:37
Trabzonspor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor'un Beşiktaş’a Hazırlıkları Devam Ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Antrenman

Bordo-mavili ekip, antrenmanlarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştiriyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan akşam seansının ilk 20 dakikası basına açık oldu. Ancak, sakatlıkları bulunan Enis Destan ve Hüseyin Türkmen antrenmanda yer almadı.

Antrenmanın İçeriği

Oyuncular, antrenman boyunca koşu ve ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda oyun ve taktik çalışmalarla tamamlandı.

Kaleci Antrenörünün Katılımı

Bu arada, kaleci antrenörlüğü görevine getirilen Atilla Küçüktaka da antrenmana katılan isimler arasında yer aldı.

Çift İdman Programı

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştirilecek olan çift idmanla sürdürecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcular fotoğraf çektirdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcular fotoğraf çektirdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcular fotoğraf çektirdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcular fotoğraf çektirdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcular fotoğraf çektirdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcular fotoğraf çektirdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcular fotoğraf çektirdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcular fotoğraf çektirdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcular fotoğraf çektirdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcular fotoğraf çektirdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcular fotoğraf çektirdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcular fotoğraf çektirdi.

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