Trabzonspor’da Edin Visca sakatlandı, Ebosele kırmızı kartla atıldı

Edin Visca sakatlanarak oyunu bırakmak zorunda kaldı

Başakşehir - Trabzonspor | Trendyol Süper Lig 14. hafta

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında oynanan Başakşehir karşılaşmasında Trabzonspor kanat oyuncusu Edin Visca, maçın 8. dakikasında saha içinde talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Müsabakanın 8. dakikasında, Başakşehir yarı alanının sağ tarafında topla buluşan Visca, Festy Ebosele’nin sert müdahalesiyle yerde kaldı ve devam edemedi. Pozisyon sonrası maçın hakemi Halil Umut Meler, VAR müdahalesiyle olayı tekrar izledi.

VAR incelemesinin ardından hakem, ilk başta gösterilen sarı kartı iptal ederek Ebosele’yi doğrudan kırmızı kartla cezalandırdı. Bu gelişmenin ardından Visca, müsabakanın 11. dakikasında yerini Kazeem Olaigbe’ye bıraktı.

Takım ve taraftarlar açısından kritik anlara sahne olan bu karar ve Visca’nın sakatlığı, maçın seyrini etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

TRABZONSPOR’DA EDİN VİSCA, BAŞAKŞEHİR MÜSABAKASININ 8. DAKİKASINDA FESTY EBOSELE’NİN SERT MÜDAHALESİNİN ARDINDAN SAKATLANDI VE OYUNA DEVAM EDEMEDİ.