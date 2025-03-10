Trabzonspor'da Şenol Güneş Dönemi Sona Erdi: 188 Gün ve 26 Maç

Trabzonspor'da Şenol Güneş Dönemi Sona Erdi

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra 3 Eylül'de 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzaladığı Şenol Güneş ile 188 gün süren bir yönetim dönemine girdi. Ancak bu süre, bordo-mavili kulüp için pek de iç açıcı olmadı.

Güneş Yönetiminde Alınan Sonuçlar

Güneş yönetiminde Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 26 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşandı. Ligde 27. hafta itibarıyla bordo-mavililer, 25 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak yalnızca 32 puan toplayabildi. Bu sonuçlarla Trabzonspor, lider Galatasaray'ın 36 puan gerisinde kalarak üst sıralara tırmanma şansı bulamadı.

Dış Sahada Galip Gelemeyen Tek Takım

Bu sezon teknik direktör Güneş yönetiminde Trabzonspor, dış sahada galibiyet alamayan tek takım konumuna düştü. Atakaş Hatayspor karşısında yaşanan mağlubiyet sonrası, dış sahada oynanan 12 karşılaşmada yalnızca 5 puan toplayabildi. Deplasmanda 10 maçta 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 0.3 puan ortalaması elde edildi.

Büyük Maçlarda Başarısızlık

Güneş yönetiminde Trabzonspor, büyük takımlara karşı oynadığı 4 karşılaşmada 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Güneş, Beşiktaş maçı ile 1-1 berabere kalırken, Fenerbahçe'ye 3-2, Galatasaray'a ise 4-3 kaybetti.

Son 9 Sezonun En Kötü Performansı

Trabzonspor, bu sezon ligde topladığı 32 puan ile son 9 sezonun en kötü 25 maçlık performansına imza attı. En son 2015-2016 sezonunda 30 puan toplayan Karadeniz ekibi, 32 puanla bu sezon en az puanı hanesine yazdırdı.