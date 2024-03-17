Trabzonspor-Fenerbahçe maçı madde atışı nedeniyle durduruldu!

Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında oynanan maç, Fenerbahçe'li futbolcu Dusan Tadic'e tribünden gelen madde atılması sonrası bir süreliğine durduruldu.





Dusan Tadic, tribünden gelen bir maddeye isabet etti ve yerde kaldı.



Hakem Halil Umut Meler, artan madde atma olayları sonrası oyunu durdurdu ve yardımcılarını orta noktaya çağırdı. Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, tribünlerle konuşarak taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

Yaklaşık 4 dakika sonra maç kaldığı yerden devam etti. Maçın durdurulmasıyla gerginlik kısa süreliğine yükseldi. Uğurcan Çakır'ın müdahalesi ile taraftarlar sakinleştirildi ve maç tekrar başladı.