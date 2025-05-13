DOLAR
38,78 -0,02%
EURO
43,43 -0,05%
ALTIN
4.053,71 0,06%
BITCOIN
4.043.359,96 0,34%

Trabzonspor Gaziantep'e Ulaştı: Ziraat Türkiye Kupası Finali İçin Hazırlıklar Başladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finali için Gaziantep'e vardı. Takım, Galatasaray ile mücadele etmek üzere hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 18:57
Trabzonspor Gaziantep'e Ulaştı: Ziraat Türkiye Kupası Finali İçin Hazırlıklar Başladı

Trabzonspor Gaziantep'e Gitti

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Galatasaray ile karşılaşmak üzere Gaziantep'e geldi. Uçakla Gaziantep Havalimanı'na ulaşan Karadeniz ekibi, ardından güvenlik tedbirleri eşliğinde takım otobüsüyle konaklayacağı otele geçti.

Taraftarların Destek Gösterisi

Teknik direktör Fatih Tekke ve bordo-mavili futbolcular, otele giriş yaparken bir grup taraftar tarafından coşkuyla karşılandı. Taraftarların sevgi gösterisi, takımın moralini yükseltti.

Trabzonspor, final maçında galibiyet hedefliyor ve tüm hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Galatasaray ile yapacağı maç için Gaziantep'e...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Galatasaray ile yapacağı maç için Gaziantep'e geldi.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Galatasaray ile yapacağı maç için Gaziantep'e...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Galatasaray ile yapacağı maç için Gaziantep'e geldi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da 13 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Bekleniyor!

Kırmızı Alarm: 17 İlde Sel, Dolu ve Fırtına Tehlikesi!

Bakan Kurum Bursa'da Tarihi Müjdeleri Açıkladı! Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem

Yalova'da Sosyal Butik ile Bedava Alışveriş Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağrı'da Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Başladı
2
Metin Öztürk'ten İki Şampiyonluk Vurgusu
3
Milli Wushu Takımından Avrupa'da 20 Madalya ile Büyük Başarı
4
Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı Türkiye Kupası'nı Kazandı
5
Samsunspor, Bodrumspor Maçına Hazır
6
Anderlecht, Fenerbahçe Maçına Hazır! Antrenmanlar Tamamlandı
7
Halkbank, Allianz Milano'yu CEV Şampiyonlar Ligi'nde 3-1 Yendi

Kırıkkale'de Bedava Fide Dağıtımı: İzdiham Yaşandı

İstanbul, Ankara, İzmir: Çifte Zam Geliyor

Bakan Kurum Bursa'da Tarihi Müjdeleri Açıkladı! Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem

Afyonkarahisar'da Ekmek Fiyatları %40 Zamlandı!

Kırmızı Alarm: 17 İlde Sel, Dolu ve Fırtına Tehlikesi!

İstanbul'da 13 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Bekleniyor!

İstanbul'da Su Kesintisi: İSKİ Hangi İlçeleri Açıkladı?

İstanbullulara Meteoroloji'den Uyarı: Fırtına ve Sağanak Geliyor!

Yalova'da Sosyal Butik ile Bedava Alışveriş Fırsatı

Çocuğu Olanlara Tarihi Müjde: Evlilik Kredisi Borç Affı Yolda

Konyaaltı Belediyesi'nden Emeklilere Bedava Hizmet İmkanı: Emekli Kart Duyuruldu

Çorum'da Kadın İstihdamını Destekleyen KİPAP Projesi Başlatıldı