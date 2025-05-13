Trabzonspor Gaziantep'e Ulaştı: Ziraat Türkiye Kupası Finali İçin Hazırlıklar Başladı

Trabzonspor Gaziantep'e Gitti

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Galatasaray ile karşılaşmak üzere Gaziantep'e geldi. Uçakla Gaziantep Havalimanı'na ulaşan Karadeniz ekibi, ardından güvenlik tedbirleri eşliğinde takım otobüsüyle konaklayacağı otele geçti.

Taraftarların Destek Gösterisi

Teknik direktör Fatih Tekke ve bordo-mavili futbolcular, otele giriş yaparken bir grup taraftar tarafından coşkuyla karşılandı. Taraftarların sevgi gösterisi, takımın moralini yükseltti.

Trabzonspor, final maçında galibiyet hedefliyor ve tüm hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Galatasaray ile yapacağı maç için Gaziantep'e geldi.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Galatasaray ile yapacağı maç için Gaziantep'e geldi.