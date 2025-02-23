Trabzonspor, Gaziantep FK'ye Karşı 2 Değişiklikle Çıktı

Trabzonspor, Gaziantep FK Maçında Önemli Notlar

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yi konuk ederken, geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş maçıyla karşılaştırıldığında 2 farklı oyuncu ile sahada yer aldı. Teknik direktör Şenol Güneş, orta alanda Ozan Tufan ve Cham'ı yedek soyundururken, bu isimlerin yerine Lundstram ve Zubkov'u tercih etti.

Sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Dragus ve yeni transfer Folcarelli, maç kadrosunda yer almadı ve bu durum takımda bazı eksiklikler yaratmış oldu.

Üç Ukraynalı Oyuncu Birlikte Sahada

Trabzonspor, sahada 3 Ukraynalı oyuncuyla dikkat çekti. Batagov, Zubkov ve Sikan, Gaziantep FK karşısında birlikte mücadele etme fırsatı buldu.

Kar Yağışı, Taraftar İlgisini Azalttı

Trabzon'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, maç saatinde de devam etti ve bu durum taraftarların karşılaşmaya ilgisini olumsuz etkiledi. Papara Park'ta önemli boşluklar dikkat çekerken, Gaziantep'ten gelen yaklaşık 150 kişilik taraftar grubu, takımlarını yalnız bırakmadı.

Maç Öncesi Zemin Temizlendi

Karşılaşma öncesinde sahada biriken karlar için temizlik çalışmaları yapıldı. Bordo-mavili kulüpten 40 kişilik bir ekip, zemin koşullarını futbol oynamaya elverişli hale getirmek için sıkı bir çalışma yürüttü. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan da zeminde herhangi bir sorun görmediği için karşılaşmanın oynanmasına onay verdi.