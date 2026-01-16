Trabzonspor, Kocaelispor Maçı Öncesi Oulai ile Hazırlıklarını Sürdürüyor
Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalışmalar devam etti
Trabzonspor, deplasmanda oynanacak Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana, teknik direktör Fatih Tekke önderlik etti.
Antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması yapıldı. Çalışma, rondo ile devam ederken, son bölümde taktik çalışmasıyla tamamlandı.
Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Afrika Uluslararası Kupası'nda elenmesinin ardından Oulai, Trabzon'a gelerek takımla birlikte çalışmalara katıldı. Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu ve Kocaelispor maçında forma giyebileceği belirtildi.
Trabzonspor, yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Bordo-mavililer, aynı gün İstanbul'a hareket ederek deplasmandaki Kocaelispor maçına gidecek.
TRABZONSPOR, DEPLASMANDA OYNAYACAĞI KOCAELİSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ. FİLDİŞİ SAHİLİ MİLLİ TAKIMININ AFRİKA ULUSLARARASI KUPASI’NDA ELENMESİNİN ARDINDAN OULAİ’DE TRABZON’A GELEREK TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI.