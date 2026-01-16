Trabzonspor, Kocaelispor Maçı Öncesi Oulai ile Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Kocaelispor maçı öncesi antrenmanlarına devam etti. Oulai takıma katıldı; yarın 12.00'de son idman yapılıp İstanbul'a hareket edilecek.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 17:59
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 17:59
Trabzonspor, Kocaelispor Maçı Öncesi Oulai ile Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Kocaelispor Maçı Öncesi Oulai ile Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalışmalar devam etti

Trabzonspor, deplasmanda oynanacak Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana, teknik direktör Fatih Tekke önderlik etti.

Antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması yapıldı. Çalışma, rondo ile devam ederken, son bölümde taktik çalışmasıyla tamamlandı.

Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Afrika Uluslararası Kupası'nda elenmesinin ardından Oulai, Trabzon'a gelerek takımla birlikte çalışmalara katıldı. Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu ve Kocaelispor maçında forma giyebileceği belirtildi.

Trabzonspor, yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Bordo-mavililer, aynı gün İstanbul'a hareket ederek deplasmandaki Kocaelispor maçına gidecek.

TRABZONSPOR, DEPLASMANDA OYNAYACAĞI KOCAELİSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ. FİLDİŞİ SAHİLİ MİLLİ...

TRABZONSPOR, DEPLASMANDA OYNAYACAĞI KOCAELİSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ. FİLDİŞİ SAHİLİ MİLLİ TAKIMININ AFRİKA ULUSLARARASI KUPASI’NDA ELENMESİNİN ARDINDAN OULAİ’DE TRABZON’A GELEREK TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI.

TRABZONSPOR, DEPLASMANDA OYNAYACAĞI KOCAELİSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ. FİLDİŞİ SAHİLİ MİLLİ...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Turkcell Süper Kupa 2025 biletleri satışta: Galatasaray - Fenerbahçe
2
Kayserispor'dan Pierre-Gabriel'in Şehri Terkine Sert Tepki
3
Burak Özçoban: Sivasspor'un Transfer Yasağı Önümüzdeki Hafta Kalkacak
4
Samsunspor Shkendija ile Eşleşti: UEFA Konferans Ligi Son 16 Play-off
5
Kastamonu'da Okul ve Spor Kulüplerine 7 Milyon TL'lik Malzeme Desteği
6
Cornelia Golf Masters ve Cornelia Open: Türkiye'nin En İyi Golfçüleri Belek'te
7
Fenerbahçe, 18 Ocak'taki Alanyaspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları