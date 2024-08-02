Trabzonspor, Rapid Wien Maçına Hazırlıklara Hız Verdi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Hedef Büyütüyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile oynayacağı maçın hazırlıklarına hızla başladı.

Antrenman Detayları

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı. Ruzomberok ile bir gün önce oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında forma giyen oyuncular, yenileme çalışması gerçekleştirirken, diğer futbolcular dinamik ısınma ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

Dayanıklılık ve Çift Kale Maç

Antrenmanın ilerleyen bölümlerinde dayanıklılık çalışmaları yapıldı. Programa, çift kale maç ile devam edildi ve antrenman bu şekilde sona erdi.

Gelecek Çalışmalar

Bordo-mavili ekip, bir günlük iznin ardından antrenmanlarına devam edecek ve Rapid Wien karşılaşması için son hazırlıklarını yapacak.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına, teknik direktör Abdullah Avcı (fotoğrafta) yönetiminde başladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına, teknik direktör Abdullah Avcı (fotoğrafta) yönetiminde başladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına, teknik direktör Abdullah Avcı (fotoğrafta) yönetiminde başladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına, teknik direktör Abdullah Avcı (fotoğrafta) yönetiminde başladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına, teknik direktör Abdullah Avcı (fotoğrafta) yönetiminde başladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına, teknik direktör Abdullah Avcı (fotoğrafta) yönetiminde başladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına, teknik direktör Abdullah Avcı (fotoğrafta) yönetiminde başladı.