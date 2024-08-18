Trabzonspor St. Gallen Maçı İçin Hazırlıklarını Hızlandırdı

Trabzonspor, St. Gallen Maçı İçin Antrenmanlara Devam Ediyor
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda 22 Ağustos Perşembe günü St. Gallen ile yapacağı ilk maç için hazırlıklarını sürdürüyor.
Antrenman Detayları
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, bir günlük iznin ardından düzenlendi. Antrenman, dinamik ısınma ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı.
Geniş alanda yapılan oyunla devam eden idman, heyecan dolu bir çift kale maçla sona erdi. Bordo-mavili takım, hazırlıklarını yarınki antrenmanla devam ettirecek.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.