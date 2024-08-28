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Trabzonspor, St. Gallen Maçına Hazır

Trabzonspor, St. Gallen ile oynayacağı rövanş maçı için antrenmanlarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 19:25
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 19:32
Trabzonspor, St. Gallen Maçına Hazır

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Hazırlıklarını Tamamladı

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın gerçekleştireceği İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle olan rövanş maçı için çalışmalarını tamamladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanı Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık bir şekilde yapıldı.

İdmanın tamamına katılamayan isim, sol alt adalesinde sorun yaşayan Nwakaeme oldu. Diğer futbolcular, antrenman sırasında ısınma ve pas çalışmaları yaptıktan sonra taktik çalışmalara odaklandı.

Bu önemli hazırlığı Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas da izleyerek destek verdi.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda, yarın sahasında İsviçre'nin St. Gallen...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda, yarın sahasında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda, yarın sahasında İsviçre'nin St. Gallen...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda, yarın sahasında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda, yarın sahasında İsviçre'nin St. Gallen...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda, yarın sahasında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda, yarın sahasında İsviçre'nin St. Gallen...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda, yarın sahasında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda, yarın sahasında İsviçre'nin St. Gallen...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda, yarın sahasında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda, yarın sahasında İsviçre'nin St. Gallen...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda, yarın sahasında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda, yarın sahasında İsviçre'nin St. Gallen...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda, yarın sahasında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

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