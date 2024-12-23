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Trabzonspor'un Ev Performansı: Sadece İç Sahada Kazandı

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk bölümünü sahasında topladığı 15 puanla tamamlarken, deplasmandan sadece 4 puan çıkarabildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 11:19
Trabzonspor'un Ev Performansı: Sadece İç Sahada Kazandı

Trabzonspor'un Süper Lig'deki İlk Bölüm Performansı

Trendoyol Süper Lig'in 17 haftalık dönemini sahasında Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yenerek tamamlayan Trabzonspor, iç sahada 15, deplasmanda ise sadece 4 puan topladı. Ligin ilk bölümünde 16 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyetle hanesine toplamda 19 puan yazdıran Karadeniz ekibi, bu performansla alt sıralarda yer alarak taraftarına hayal kırıklığı yaşattı.

Sadece Seyircisi Önünde Kazandı

Sezonun 17. haftasına kadar yalnızca seyircisi önünde maç kazanabilen Trabzonspor, iç sahada oynadığı 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 15 puan topladı. Ancak, deplasman maçlarında hiç galip gelemeyen bordo-mavili ekip, dış sahada 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 4 puanla bölümünü kapattı.

Deplasmanda Attığından Fazlasını Yedi

Trabzonspor, ligdeki toplam 16 karşılaşmada rakip fileleri 24 kez havalandırdı. İç sahada 17 gol atan takım, kalesinde 10 gol görürken, deplasmanda sadece 7 gol atabilip, 12 gol yedi. Bu da takımın dış sahada zayıf bir performans sergilediğini gösteriyor.

Sahasındaki Maçların Özeti

Bordo-mavili ekip, sahasında oynadığı 8 lig maçında aşağıdaki sonuçları elde etti:

  • TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yendi.
  • RAMS Başakşehir ve Sipay Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti.
  • Adana Demirspor'u 5-0'lık skorla geçti.
  • Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.
  • Bellona Kayserispor ve Kasımpaşa ile 2-2 berabere tamamladı.
  • Sahasındaki tek yenilgisini ise 90+12. dakikada yediği golle Fenerbahçe karşısında 3-2'lik skorla yaşadı.

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