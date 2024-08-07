Trabzonspor'un Kartal Tesisleri Açıklaması

Trabzonspor'dan Kartal Tesisleri İle İlgili Önemli Açıklama

Trabzonspor Kulübü, İstanbul Kartal'daki tesislerin irtifak hakkının tescillendiğini kamuoyuyla paylaştı. Geçtiğimiz aylarda sona eren irtifak hakkının, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın izniyle, kulüp adına 30 yıl süreyle devir alındığı bildirildi.

Bilgilendirme ve Teşekkür Mesajı

Bordo-mavili kulüp, resmi açıklamasında, "Kamuoyunda, 'Kartal tesisleri' olarak bilinen bu alan, Çevre Bakanlığı'nın onayı kapsamında kulübümüze daimi ve müstakil şekilde tahsis edilmiştir. Ayrıca, Trabzon’daki Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri alanında da 29 yıllık irtifak hakkı ile ilgili yeniden bir düzenleme yapılmıştır" ifadesine yer verildi.

Ekonomik Katkı ve Destekçiler

Açıklamada, Kartal Tesisleri’nin ekonomik sürdürülebilirlik açısından önemine vurgu yapılarak, "Burada gerçekleştireceğimiz projelerle kulüp ekonomisine katkı sağlanacağı inancındayız. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, eski bakanlarımızdan Berat Albayrak, Murat Kurum ve emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ederiz" denildi.