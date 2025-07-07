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Trabzonspor'un Yeni Sezon Hedefi: Fatih Tekke'den Açıklamalar

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, yeni sezon hedeflerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Hedefe oynayacak bir takım oluşturma gayretindeyiz dedi.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 20:13
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 20:13
Trabzonspor'un Yeni Sezon Hedefi: Fatih Tekke'den Açıklamalar

Trabzonspor'un Yeni Sezon Hedefi

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, "Hedefe oynayacak bir takım oluşturma gayreti içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

İlk Antrenman Sırasındaki Açıklamalar

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, basına açık gerçekleştirilen idmanın ilk yarım saati boyunca basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tekke, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için rahmet diledi ve "Milletimizin, hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Yoğun Antrenman Programı

Tekke, yeni sezon hazırlıklarının yoğun ve tempolu bir şekilde devam ettiğini belirtti. "Hedefimiz, milli takımdan dönen oyuncularımızla birlikte tam kadro çalışmak ve ligin başlangıcına hazır hale gelmek" dedi.

Hazırlık Maçları ve Antrenman Planı

Tekke, Trabzonspor'un sezon öncesi hazırlık maçlarının tarihlerini belirlediklerini vurguladı. "Erzurum'da 5 hazırlık maçı yapılacak ve cumartesi günü Tiflis ile 6. maçı oynayacağız" açıklamasında bulundu.

Transfer Çalışmaları

Tekke, transfer çalışmalarına ilişkin olarak ise şu bilgileri verdi: "Birçok oyuncu izledik ve birkaç oyuncu ile temasa geçtik. Ancak maliyetler ve istekler nedeniyle zorluklar yaşıyoruz. Daha sabırlı olmamız gerekiyor."

Performans Önceliği

Kalacak ve gidecek oyuncular için performansın ana kriter olduğunu belirten Tekke, "Futbolda en temel parametre performans, bu nedenle oyuncularımıza sunduğumuz şanslar da bu doğrultuda olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Altyapıdan Oyuncu Desteği

Tekke, Erzurum kampında altyapıdan gelen oyuncuların da takıma katılabileceğini belirtti ve "Performansları doğrultusunda bizlerle olacaklar" dedi.

Jeremie Boga İlgisi

Takımın transfer gündeminde bulunan Jeremie Boga hakkında ise Tekke, "Kendisi için maliyetler sorun oluşturuyor; bu nedenle alınması zor gözüküyor" açıklamasında bulundu.

Takım Değişimi ve Hedefler

Tekke, takımda beklenen değişimlerin zor olduğunu ifade etti ve "İyi bir takım oluşturmak için zamana ihtiyacımız olacak" dedi. Trabzonspor'un hedefi, taraftarların beklediği duygulara en kısa sürede ulaşmak.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'un Teknik Direktörü Fatih Tekke, Mehmet Ali Yılmaz...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'un Teknik Direktörü Fatih Tekke, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'un Teknik Direktörü Fatih Tekke, Mehmet Ali Yılmaz...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'un Teknik Direktörü Fatih Tekke, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.

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