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Trabzonspor'un Yeni Transferi Felipe Augusto'dan Taraftarlara Coşkulu Mesaj

Felipe Augusto, Trabzonspor taraftarlarına sabırsızlıkla beklediği stadyum gününü müjdeledi.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 20:51
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 20:51
Trabzonspor'un Yeni Transferi Felipe Augusto'dan Taraftarlara Coşkulu Mesaj

Felipe Augusto, Trabzonspor Taraftarlarına Mesaj Gönderdi

Trabzonspor'un yeni transferi Felipe Augusto, kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bir videoda taraftarlarına duygularını aktardı. Brezilyalı futbolcu, stadyumda kendi taraftarıyla buluşmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Taraftar Desteğine Teşekkür

Trabzon Havalimanı'nda karşılandığı anların görüntülerinin yayınlandığı videoda, Augusto, Bordo-mavili takımda büyük bir mutluluk hissettiğini belirtti. "Bir an önce stadyumda olup takımımla beraber oynamak için sabırsızlanıyorum. Burasının kariyerim için büyük bir adım olduğuna inanıyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Bana gösterdiğiniz destek için gerçekten minnettarım," dedi.

Sahada Olmak İçin Heyecanlı

Felipe Augusto, taraftarlarının desteği ile sahada olma arzusunu dile getirerek, "Bir an önce sahada olmak ve sizleri mutlu etmek için sabırsızlanıyorum. Bize her yer Trabzon," ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Brezilyalı futbolcu Felipe Augusto, taraftarlarını karşısına...

Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Brezilyalı futbolcu Felipe Augusto, taraftarlarını karşısına çıkacağı günü sabırsızlıkla beklediğini bildirdi. Öte yandan Felipe Augusto'nun İstanbul'da özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

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