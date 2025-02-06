Trendyol 1. Lig 23. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol 1. Lig 23. Haftasında Hakemler Belirlendi

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan duyuruya göre, bu hafta ligde görev alacak hakemler şu şekildedir:

7 Şubat Cuma

20.00 Gençlerbirliği - Esenler Erokspor: Oğuzhan Aksu

8 Şubat Cumartesi

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK - Siltaş Yapı Pendikspor: Furkan Aksuoğlu

Alagöz Holding Iğdır FK - Siltaş Yapı Pendikspor: Furkan Aksuoğlu 13.30 Yeni Malatyaspor - Erzurumspor FK: Süleyman Bahadır

Yeni Malatyaspor - Erzurumspor FK: Süleyman Bahadır 16.00 Adanaspor - Manisa FK: İlker Yasin Avcı

Adanaspor - Manisa FK: İlker Yasin Avcı 16.00 Sakaryaspor - Ahlatcı Çorum FK: Fatih Tokail

Sakaryaspor - Ahlatcı Çorum FK: Fatih Tokail 19.00 Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler: Gürcan Hasova

9 Şubat Pazar

13.30 Teksüt Bandırmaspor - Şanlıurfaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Teksüt Bandırmaspor - Şanlıurfaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy 13.30 Geosis Boluspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Ali Özer

Geosis Boluspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Ali Özer 16.00 Uğur Okulları İstanbulspor - MKE Ankaragücü: Raşit Yorgancılar

Uğur Okulları İstanbulspor - MKE Ankaragücü: Raşit Yorgancılar 19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük - Central Hospital Ümraniyespor: Adnan Deniz Kayatepe

Bu hafta içerisinde, hayati önem taşıyan karşılaşmalara yönetim edecek hakemler, takımların performansını büyük ölçüde şekillendirecek. Futbolseverler bu kritik maçları sabırsızlıkla bekliyor!