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Trendyol 1. Lig 23. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. İşte detaylar!

Yayın Tarihi: 06.02.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 11:40
Trendyol 1. Lig 23. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol 1. Lig 23. Haftasında Hakemler Belirlendi

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan duyuruya göre, bu hafta ligde görev alacak hakemler şu şekildedir:

7 Şubat Cuma

  • 20.00 Gençlerbirliği - Esenler Erokspor: Oğuzhan Aksu

8 Şubat Cumartesi

  • 13.30 Alagöz Holding Iğdır FK - Siltaş Yapı Pendikspor: Furkan Aksuoğlu
  • 13.30 Yeni Malatyaspor - Erzurumspor FK: Süleyman Bahadır
  • 16.00 Adanaspor - Manisa FK: İlker Yasin Avcı
  • 16.00 Sakaryaspor - Ahlatcı Çorum FK: Fatih Tokail
  • 19.00 Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler: Gürcan Hasova

9 Şubat Pazar

  • 13.30 Teksüt Bandırmaspor - Şanlıurfaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
  • 13.30 Geosis Boluspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Ali Özer
  • 16.00 Uğur Okulları İstanbulspor - MKE Ankaragücü: Raşit Yorgancılar
  • 19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük - Central Hospital Ümraniyespor: Adnan Deniz Kayatepe

Bu hafta içerisinde, hayati önem taşıyan karşılaşmalara yönetim edecek hakemler, takımların performansını büyük ölçüde şekillendirecek. Futbolseverler bu kritik maçları sabırsızlıkla bekliyor!

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