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Trendyol 1. Lig'de Iğdır FK ve Ümraniyespor Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'de Alagöz Holding Iğdır FK, Central Hospital Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 28.03.2025 22:36
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 22:36
Trendyol 1. Lig'de Iğdır FK ve Ümraniyespor Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında heyecan dolu bir mücadele gerçekleşti. Alagöz Holding Iğdır FK ile Central Hospital Ümraniyespor'un karşı karşıya geldiği maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Her iki takım da maç boyunca rakip kaleye tehlikeli ataklar geliştirmeye çalıştı ancak skoru değiştirecek golü bulamadı. Bu sonuçla birlikte, ligdeki mücadele devam ederken, her iki takım da puan durumunu güçlendirmek için daha fazla çaba gösterecektir.

Hayal kırıklığına uğratan bu sonuç, Iğdır FK ve Ümraniyespor taraftarları açısından beklenmedik bir gelişme oldu. Futbolseverler, gelecek maçlarda takımlarının alacağı sonuçları merakla bekliyor.

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