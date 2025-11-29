Trendyol 1. Lig: Erzurumspor FK 4-0 İstanbulspor

Trendyol 1. Lig 15. haftasında Erzurumspor FK, sahasında İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti; goller Fettahoğlu, Eren Tozlu (2) ve Amar Gerxhaliu.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 15:48
Maç özeti

Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Erzurumspor FK, evinde İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşma boyunca etkili bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, gollerle rakibini farklı yendi.

Maçtan dakikalar

19. dakikada Erzurumspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Giorbelidze’nin yaptığı ortada ceza sahasında iyi yükselen Eren Tozlu’nun kafa vuruşunda kaleci İsa Doğan meşin yuvarlağı kurtardı.

45+2. dakikada sol taraftan Sefa Akgün’ün kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışına açılan topu kontrol eden Orhan Ovacıklı’nın yaptığı ortada, arka direkte Mustafa Fettahoğlu’nun ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci İsa’nın sağından ağlara gitti. 1-0

53. dakikada Mustafa Fettahoğlu’nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Sefa’nın ortasında arka direkte Eren Tozlu, kafayla topu filelere gönderdi. 2-0

69. dakikada sağ kanattan gelişen Erzurumspor atağında Orhan Ovacıklı’nın ortasında, kale sahası içerisinde topa yükselen Eren Tozlu, yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

90. dakikada Giovanni Crociata’nın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Cheikne Sylla, kaleciyi geçtikten sonra yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına geri döndü.

90+3. dakikada sol taraftan Sefa Akgün’ün kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Amar Gerxhaliu yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 4-0

Hakem ve skor bilgisi

Hakemler: Ozan Ergün, Hüseyin Kıvanç Durmaz, İbrahim Ethem Potuk

Goller: Mustafa Fettahoğlu (dk. 45+2), Eren Tozlu (dk. 53 ve 69), Amar Gerxhaliu (dk. 90+3) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Benhur Keser, Mustafa Fettahoğlu (Erzurumspor FK)

Takım kadroları

Erzurumspor FK: Matija Orbanic, Amar Gerxhaliu, Guram Giorbelidze, Mustafa Yumlu (Ali Ülgen dk. 83), Orhan Ovacıklı, Brandon Baiye (Adem Eren Kabak dk. 83), Sefa Akgün, Giovanni Crociata, Benhur Keser (Yakup Kırtay dk.76), Mustafa Fettahoğlu (Salih Sarıkaya dk. 88), Eren Tozlu (Cheikne Sylla dk. 83)

Yedekler: Erkan Anapa, Kağan Moradaoğlu, Emre Erdem, Ömer Kara

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadır, Demeaco Duhaney, Emrecan Uzunhan, İzzet Ali Erdal (Demir Mermerci dk. 59), Modestas Vorobjovas, Vefa Temel (İsa Dayaklı dk. 46), Florian Loshaj, Duran Şahin (Ömer Faruk Duymaz dk. 78), Emir Kaan Gültekin (Mendy Mamadou dk. 66), Mario Krstovski (David Sambissa dk. 66)

Yedekler: Alp Tutar, Enes Köseoglu, Furkan Ciftci, Soner Salih Yavuz, Enver Cenk Şahin

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

