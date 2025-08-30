DOLAR
Trendyol 1. Lig: Esenler Erokspor, Eminevim Ümraniyespor'u 2-0 Yendi

Trendyol 1. Lig 4. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 21:13
Trendyol 1. Lig: Esenler Erokspor zorlu deplasmandan 3 puanla döndü

Maç sonucu

Eminevim Ümraniyespor 0 - Esenler Erokspor 2

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında oynanan karşılaşmada Esenler Erokspor, deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'u 2-0 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı.

Maç boyunca kontrolü elinde tutan Esenler Erokspor, etkili oyunuyla rakibine gol şansı tanımadı ve önemli bir deplasman galibiyeti elde etti.

Bu sonuçla Esenler Erokspor, ligdeki performansını güçlendirirken Eminevim Ümraniyespor puan arayışını sürdürdü.

