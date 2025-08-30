Trendyol 1. Lig: Esenler Erokspor, Eminevim Ümraniyespor'u 2-0 Yendi

Trendyol 1. Lig: Esenler Erokspor zorlu deplasmandan 3 puanla döndü
Maç sonucu
Eminevim Ümraniyespor 0 - Esenler Erokspor 2
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında oynanan karşılaşmada Esenler Erokspor, deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'u 2-0 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı.
Maç boyunca kontrolü elinde tutan Esenler Erokspor, etkili oyunuyla rakibine gol şansı tanımadı ve önemli bir deplasman galibiyeti elde etti.
Bu sonuçla Esenler Erokspor, ligdeki performansını güçlendirirken Eminevim Ümraniyespor puan arayışını sürdürdü.