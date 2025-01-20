Trendyol 1. Lig'in 20. Haftasında Gençlerbirliği, Kocaelispor'u Yendi

Trendyol 1. Lig'de 20. Haftanın Özeti
Trendyol 1. Lig'de büyük heyecanla beklenen 20. hafta, Gençlerbirliği'nin lider Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmesiyle kapandı. Bu sonuç, ligdeki rekabetin ne denli zorlu olduğunu bir kez daha gösterdi.
Kocaelispor'un Liderliği Sarsıldı
Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, sahasında oynadığı maçta lider Kocaelispor'u yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla, Kocaeli temsilcisinin puan farkı 6'ya düşerken, Solwie Energy Fatih Karagümrük ise haftayı 1 puanla kapattı.
Haftanın diğer sonuçları
Trendyol 1. Lig'de oynanan diğer maçların sonuçları şu şekilde:
- Şanlıurfaspor - MKE Ankaragücü: 0-1
- Erzurumspor FK - Teksüt Bandırmaspor: 2-0
- Amed Sportif Faaliyetler - Solwie Energy Fatih Karagümrük: 1-1
- Esenler Erokspor - Adanaspor: 1-0
- Ahlatcı Çorum FK - Central Hospital Ümraniyespor: 3-1
- Alagöz Holding Iğdır FK - Boluspor: 0-1
- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor: 2-3
- Siltaş Yapı Pendikspor - Yeni Malatyaspor: 4-0
- Manisa FK - Uğur Okulları İstanbulspor: 0-1
- Gençlerbirliği - Kocaelispor: 1-0
Puan Durumu
Zirve mücadelesinin kızıştığı haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekildedir:
|Takım
|O
|B
|M
|AY
|VP
|Kocaelispor
|20
|13
|5
|2
|41
|Solwie Energy Fatih Karagümrük
|20
|10
|5
|5
|35
|Teksüt Bandırmaspor
|20
|7
|4
|9
|24
|Erzurumspor FK
|20
|10
|3
|7
|33
|Ahlatcı Çorum FK
|20
|8
|4
|8
|28
|Boluspor
|20
|9
|3
|8
|30
|Uğur Okulları İstanbulspor
|20
|9
|3
|8
|30
|MKE Ankaragücü
|20
|9
|3
|8
|29
|Siltaş Yapı Pendikspor
|20
|8
|4
|8
|28
|Amed Sportif Faaliyetler
|20
|7
|3
|10
|25
|Gençlerbirliği
|20
|8
|2
|10
|26
|Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü
|20
|7
|2
|11
|23
|Central Hospital Ümraniyespor
|20
|7
|2
|11
|21
|Esenler Erokspor
|20
|7
|2
|11
|21
|Manisa FK
|20
|6
|5
|9
|23
|Sakaryaspor
|20
|6
|4
|10
|22
|Alagöz Holding Iğdır FK
|20
|6
|3
|11
|21
|Şanlıurfaspor
|20
|6
|3
|11
|21
|Adanaspor
|20
|3
|5
|12
|14
|Yeni Malatyaspor
|20
|0
|10
|10
|-1
Gelecek Haftanın Programı
Trendyol 1. Lig 21. hafta, 24 Ocak Cuma günü Central Hospital Ümraniyespor ile Şanlıurfaspor arasındaki maçla başlayacak. Haftanın maç programı ise şöyle:
- 24 Ocak Cuma:
- 20.00 Central Hospital Ümraniyespor - Şanlıurfaspor
- 25 Ocak Cumartesi:
- 13.30 Boluspor - Gençlerbirliği
- 13.30 Yeni Malatyaspor - Esenler Erokspor
- 16.00 Uğur Okulları İstanbulspor - Amed Sportif Faaliyetler
- 19.00 Adanaspor - Alagöz Holding Iğdır FK
- 26 Ocak Pazar:
- 13.30 Teksüt Bandırmaspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü
- 13.30 MKE Ankaragücü - Erzurumspor FK
- 16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük - Ahlatcı Çorum FK
- 19.00 Kocaelispor - Siltaş Yapı Pendikspor
- 27 Ocak Pazartesi:
- 20.00 Sakaryaspor - Manisa FK