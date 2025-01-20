Trendyol 1. Lig'in 20. Haftasında Gençlerbirliği, Kocaelispor'u Yendi

Trendyol 1. Lig'de 20. Haftanın Özeti

Trendyol 1. Lig'de büyük heyecanla beklenen 20. hafta, Gençlerbirliği'nin lider Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmesiyle kapandı. Bu sonuç, ligdeki rekabetin ne denli zorlu olduğunu bir kez daha gösterdi.

Kocaelispor'un Liderliği Sarsıldı

Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, sahasında oynadığı maçta lider Kocaelispor'u yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla, Kocaeli temsilcisinin puan farkı 6'ya düşerken, Solwie Energy Fatih Karagümrük ise haftayı 1 puanla kapattı.

Haftanın diğer sonuçları

Trendyol 1. Lig'de oynanan diğer maçların sonuçları şu şekilde:

Şanlıurfaspor - MKE Ankaragücü: 0-1

Erzurumspor FK - Teksüt Bandırmaspor: 2-0

Amed Sportif Faaliyetler - Solwie Energy Fatih Karagümrük: 1-1

Esenler Erokspor - Adanaspor: 1-0

Ahlatcı Çorum FK - Central Hospital Ümraniyespor: 3-1

Alagöz Holding Iğdır FK - Boluspor: 0-1

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor: 2-3

Siltaş Yapı Pendikspor - Yeni Malatyaspor: 4-0

Manisa FK - Uğur Okulları İstanbulspor: 0-1

Gençlerbirliği - Kocaelispor: 1-0

Puan Durumu

Zirve mücadelesinin kızıştığı haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekildedir:

Takım O B M AY VP Kocaelispor 20 13 5 2 41 Solwie Energy Fatih Karagümrük 20 10 5 5 35 Teksüt Bandırmaspor 20 7 4 9 24 Erzurumspor FK 20 10 3 7 33 Ahlatcı Çorum FK 20 8 4 8 28 Boluspor 20 9 3 8 30 Uğur Okulları İstanbulspor 20 9 3 8 30 MKE Ankaragücü 20 9 3 8 29 Siltaş Yapı Pendikspor 20 8 4 8 28 Amed Sportif Faaliyetler 20 7 3 10 25 Gençlerbirliği 20 8 2 10 26 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 20 7 2 11 23 Central Hospital Ümraniyespor 20 7 2 11 21 Esenler Erokspor 20 7 2 11 21 Manisa FK 20 6 5 9 23 Sakaryaspor 20 6 4 10 22 Alagöz Holding Iğdır FK 20 6 3 11 21 Şanlıurfaspor 20 6 3 11 21 Adanaspor 20 3 5 12 14 Yeni Malatyaspor 20 0 10 10 -1

Gelecek Haftanın Programı

Trendyol 1. Lig 21. hafta, 24 Ocak Cuma günü Central Hospital Ümraniyespor ile Şanlıurfaspor arasındaki maçla başlayacak. Haftanın maç programı ise şöyle: