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Trendyol 1. Lig'in 20. Haftasında Gençlerbirliği, Kocaelispor'u Yendi

Trendyol 1. Lig 20. hafta maçında Gençlerbirliği, lider Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek zirveye bir adım daha yaklaştı.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 22:24
Trendyol 1. Lig'in 20. Haftasında Gençlerbirliği, Kocaelispor'u Yendi

Trendyol 1. Lig'de 20. Haftanın Özeti

Trendyol 1. Lig'de büyük heyecanla beklenen 20. hafta, Gençlerbirliği'nin lider Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmesiyle kapandı. Bu sonuç, ligdeki rekabetin ne denli zorlu olduğunu bir kez daha gösterdi.

Kocaelispor'un Liderliği Sarsıldı

Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, sahasında oynadığı maçta lider Kocaelispor'u yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla, Kocaeli temsilcisinin puan farkı 6'ya düşerken, Solwie Energy Fatih Karagümrük ise haftayı 1 puanla kapattı.

Haftanın diğer sonuçları

Trendyol 1. Lig'de oynanan diğer maçların sonuçları şu şekilde:

  • Şanlıurfaspor - MKE Ankaragücü: 0-1
  • Erzurumspor FK - Teksüt Bandırmaspor: 2-0
  • Amed Sportif Faaliyetler - Solwie Energy Fatih Karagümrük: 1-1
  • Esenler Erokspor - Adanaspor: 1-0
  • Ahlatcı Çorum FK - Central Hospital Ümraniyespor: 3-1
  • Alagöz Holding Iğdır FK - Boluspor: 0-1
  • Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor: 2-3
  • Siltaş Yapı Pendikspor - Yeni Malatyaspor: 4-0
  • Manisa FK - Uğur Okulları İstanbulspor: 0-1
  • Gençlerbirliği - Kocaelispor: 1-0

Puan Durumu

Zirve mücadelesinin kızıştığı haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekildedir:

TakımOBMAYVP
Kocaelispor20135241
Solwie Energy Fatih Karagümrük20105535
Teksüt Bandırmaspor2074924
Erzurumspor FK20103733
Ahlatcı Çorum FK2084828
Boluspor2093830
Uğur Okulları İstanbulspor2093830
MKE Ankaragücü2093829
Siltaş Yapı Pendikspor2084828
Amed Sportif Faaliyetler20731025
Gençlerbirliği20821026
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü20721123
Central Hospital Ümraniyespor20721121
Esenler Erokspor20721121
Manisa FK2065923
Sakaryaspor20641022
Alagöz Holding Iğdır FK20631121
Şanlıurfaspor20631121
Adanaspor20351214
Yeni Malatyaspor2001010-1

Gelecek Haftanın Programı

Trendyol 1. Lig 21. hafta, 24 Ocak Cuma günü Central Hospital Ümraniyespor ile Şanlıurfaspor arasındaki maçla başlayacak. Haftanın maç programı ise şöyle:

  • 24 Ocak Cuma:
  • 20.00 Central Hospital Ümraniyespor - Şanlıurfaspor
  • 25 Ocak Cumartesi:
  • 13.30 Boluspor - Gençlerbirliği
  • 13.30 Yeni Malatyaspor - Esenler Erokspor
  • 16.00 Uğur Okulları İstanbulspor - Amed Sportif Faaliyetler
  • 19.00 Adanaspor - Alagöz Holding Iğdır FK
  • 26 Ocak Pazar:
  • 13.30 Teksüt Bandırmaspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü
  • 13.30 MKE Ankaragücü - Erzurumspor FK
  • 16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük - Ahlatcı Çorum FK
  • 19.00 Kocaelispor - Siltaş Yapı Pendikspor
  • 27 Ocak Pazartesi:
  • 20.00 Sakaryaspor - Manisa FK

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