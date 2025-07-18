Wagner Pina: Trabzonspor'da Başarıya Odaklandım

Trabzonspor'un yeni transferi Wagner Pina, bordo-mavili takımda başarılı olmak için elinden gelenin en iyisini yapacağını belirtti. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezon hazırlıklarına devam eden 22 yaşındaki Yeşil Burun Adalı futbolcu, gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Enerjisini Sahada Ortaya Koyacak

Pina, sahada tüm enerjisini vermeye çalıştığını ifade ederken, "Belki beni buraya getiren özelliklerim hem savunmada hem hücumda takıma yardımcı olabilmem. Sahada ne kadar enerjim varsa bunu vermeye çalışan biriyim" dedi.

Tecrübeli İsimlerden Destek Aldı

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da oynayan Pedro Malheiro ile görüşerek takıma dair bilgiler edindiğini belirten Pina, teknik direktör Fatih Tekke hakkında da olumlu düşüncelerini dile getirdi. Pina, hocasının oyun mantalitesinin iyi olduğunu vurgulayarak, "Bireysel başarılar kadar, kolektif başarı da önemli" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk Hedefi

Pina, Trabzonspor'un hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla özveri ile çalışacağını vurgulayarak, "Hedef her zaman şampiyonluk. Bunun zor olduğunun farkındayız ama bunu başarabilecek gücümüz var" dedi.

Genç ve Tecrübeli Kadro

Pina, takımda yer alan genç ve tecrübeli oyuncuların kalitesine dikkat çekerken, "İyi bir kadromuz var. Hocamızın oyun anlayışıyla birlikte başarılar kazanacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Türk Ligi Hakkında Bilgili

Genç oyuncu, Türkiye Ligi'ni daha önce tanıdığını ve bu ligde çok sayıda iyi oyuncunun bulunduğunu ifade etti. "Portekiz'den Türkiye'ye gelen birçok oyuncu tanıyorum. Trabzonspor’u, Oscar Cardozo sayesinde yakından tanıyordum" dedi.

Mesajı Taraftarlara

İdolü Lionel Messi olduğunu belirten Pina, taraftarlara önemli bir mesaj vererek, "Sahada olduğumuz her an, Trabzonspor'un hedefleri uğruna mücadele edeceğimizden şüpheleri olmasın" şeklinde konuştu.

Trabzonspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında geldiği Erzurum'da ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürüyor. Trabzonspor’un yeni transferi Wagner Pina, Erzurum’daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yapılan kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trabzonspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında geldiği Erzurum'da ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürüyor. Trabzonspor’un yeni transferi Wagner Pina, Erzurum’daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yapılan kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.