Trendyol Süper Lig 18-19. Hafta Programı Açıklandı

TFF, Trendyol Süper Lig'in 18. ve 19. hafta maç takvimini duyurdu. Tarih ve saatleriyle tüm maç programı belli oldu.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 15:59
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 18. ve 19. haftalarda oynanacak maçların programını resmi sitesi üzerinden açıkladı. İşte haftaların tarih ve saatleriyle tamamı:

18. Hafta

17 Ocak Cumartesi
17.00 RAMS Başakşehir - Fatih Karagümrük
20.00 Galatasaray - Gaziantep FK

18 Ocak Pazar
14.30 Kasımpaşa - Antalyaspor
17.00 Gençlerbirliği - Samsunspor
17.00 Kocaelispor - Trabzonspor
20.00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe

19 Ocak Pazartesi
17.00 Konyaspor - Eyüpspor
20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor
20.00 Beşiktaş - Kayserispor

19. Hafta

23 Ocak Cuma
20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa

24 Ocak Cumartesi
14.30 Kayserispor - RAMS Başakşehir
17.00 Samsunspor - Kocaelispor
20.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray

25 Ocak Pazar
14.30 Gaziantep FK - Konyaspor
17.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği
17.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor
20.00 Fenerbahçe - Göztepe

26 Ocak Pazartesi
20.00 Eyüpspor - Beşiktaş

