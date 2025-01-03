Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor ve Beşiktaş Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Beraberlik Rusvetti

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanında 1-1'lik sonuçla sahadan ayrıldı. Maçta dikkat çeken anlar ise özellikle ikinci yarıda yaşandı.

Önemli Pozisyonlar

65. dakikada Ghezzal, sol kanattan köşe vuruşu kullandı. Alikulov'un vuruşunda kaleci Mert Günok, köşeye giden topu çelmeyi başardı ve pozisyonu Beşiktaş savunması taca uzaklaştırdı.

79. dakikada ise sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Rafa Silva, topu ceza sahasına gönderdi. Semih Kılıçsoy'un yarım vole şutu, kaleci Tarık Çetin tarafından kornere çelindi.

Maçın son dakikalarında, 89. dakikada ceza sahasına giren Emrecan Bulut'un şutu defansa çarptı ve Ghezzal'ın önünde kaldı. Ghezzal, sağ çaprazdan yaptığı plase vuruşla kalenin sağından az farkla auta gitti.

Sonuç olarak, karşılaşma 1-1 sona erdi ve her iki takım birer puan aldı.