Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ve Antalyaspor Beraber Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Sonuç
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında, Kasımpaşa ile Antalyaspor arasında oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sonlandı.
Öne Çıkan Anlar
Karşılaşmanın 70. dakikasında, Hajradinovic tarafından sol kanattan yapılan ortada Da Costa penaltı noktasından kafa vuruşu yaptı, ancak top yandan dışarı çıkmayı başardı.
Maçın son anlarında, 90+1. dakikada Hajradinovic sağ kanattan serbest vuruş kullandı. Bu vuruşta Yasin Özcan arka direkte aşırtma bir vuruş yapmaya çalıştı fakat kaleci Piric, topu son anda kornere çeldi.
Maçın Kapanışı
Sonuç olarak, Kasımpaşa ve Antalyaspor arasındaki zorlu mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.