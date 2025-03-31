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Trendyol Süper Lig: Eyüpspor ve Başakşehir 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Eyüpspor ile Başakşehir arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 20:52
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 20:52
Trendyol Süper Lig: Eyüpspor ve Başakşehir 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Şampiyonluk Yarışı Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, ikas Eyüpspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

İlk Yarıdaki Gol Savaşları

Maçın 9. dakikasında, Emre Akbaba'nın soldan kullandığı korner atışında, arka direkte topu kontrol eden Robin Yalçın şutunu çekti ancak kaleci Berke Özer zamanında kalesini terk ederek topu kornere çeldi.

12. dakikada ise sol çizgide aldığı topla içe kateden Yusuf Sarı'nın yarım voleyiyle gerçekleştirdiği şut, meşin yuvarlağın yandan auta gitmesiyle sonuçlandı.

Maçta 22. dakikada konuk takım öne geçti. Yusuf Sarı'nın pasıyla kaleye yakın mesafeden topu gönderen Crespo'nun asistinde, Umut Güneş'in vurduğu top kaleci Berke'den döndü ve Robin Yalçın'dan seken meşin yuvarlağı Brnic ağlarla buluşturdu. Bu golle durum 0-1 oldu.

26. dakikada Eyüpspor, beraberliği sağladı. Savunmanın uzaklaştırdığı topu kaparak ceza sahasına ilerleyen Halil Akbunar, topu Ganalı oyuncu Ampem'e aktardı ve Ampem'in düzgün vuruşuyla skoru 1-1'e taşıdı.

Maçın 29. dakikasında, Crespo'nun ara pasıyla savunma arkasına sarkan Piatek, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak, Berke ayakta kalarak Polonyalı santrforun şutunu önlemeyi başardı.

Böylece, maçın devre arasına 1-1 eşitlikle girildi. Takımlar, ikinci yarıda sahada daha fazla mücadele göstererek galibiyet arayışını sürdürecek.

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