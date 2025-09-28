Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u 2-1 Yendi

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u 90+3'te Ben Ouanes'in golüyle 2-1 mağlup etti. VAR kararları maçın belirleyicisi oldu.