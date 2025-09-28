Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u 2-1 Yendi

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u 90+3'te Ben Ouanes'in golüyle 2-1 mağlup etti. VAR kararları maçın belirleyicisi oldu.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 19:18
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Maç Özeti

48. dakikada Laçi'nin pasıyla Jurecka, ceza yayı gerisinde kaleci ile karşı karşıya kalarak topu ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.

56. dakikada topla buluşan Çaykur Rizesporlu Halil İbrahim Dervişoğlu'nun yerden şutu az farkla direğin yanından auta çıktı.

60. dakikada sol kanattan Emrecan Bulut'un ortasında kale alanı içerisinde Papanikolaou'nun kafa vuruşu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Önce ofsayt olarak değerlendirilen gol, VAR kontrolünün ardından geçerli sayıldı: 1-1.

90+3. dakikada Kasımpaşa tekrar öne geçti. Atakan Müjde'nin ortasında topla buluşan Ben Ouanes'in kafa vuruşunda, Fofana'nın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu ve Kasımpaşa 2-1 üstünlüğü yakaladı.

Karşılaşmayı Kasımpaşa 2-1 kazandı.

