Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 1-1 Konyaspor — İlk Yarı

Trendyol Süper Lig 14. haftasında Trabzonspor, Konyaspor ile ilk yarıyı 1-1 berabere tamamladı. Goller Okay Yokuşlu (k.k., 17') ve Onuachu (pen., 43').

Yayın Tarihi: 29.11.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 21:24
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Trabzonspor, evinde Konyaspor’u ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6.dakikada Bjorlo’nun ara pasında savunma arkasına sarkan Bardhi, kaleci Onana ile karşı karşıya kaldı. Bardhi’nin yakın mesafeden yaptığı vuruşta Onana, meşin yuvarlağı çeldi.

10. dakikada Melih İbrahimoğlu’nun kaleyi cepheden gören noktadan vuruşunu Onana kontrol etti.

17. dakikada Muleka’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Andzouana’nın yerden sert vuruşunda top, Okay Yokuşlu’ya çarpıp ağlarla buluştu. 0-1

24. dakikada Zubkov’un ortasında ceza sahası içinde bulunan Onuachu’nun kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

40. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında kaleci Bahadır Güngördü’nün müdahalesiyle Muçi yerde kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Alper Akursu penaltı noktasını gösterdi.

43. dakikada penaltıda topun başına geçen Onuachu, meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Güngördü’nün sağından ağlara gönderdi. 1-1

Hakemler

Alper Akarsu, Süleyman Özay, Bilal Gölen

Trabzonspor

Başlangıç 11: Onana, Pina, Okay Yokuşlu, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ozan Tufan, Sikan, Onuralp Çakıroğlu, Baniya, Folcarelli, Serdar Saatçı, Cihan Çanak, Arif Boşluk, Augusto

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Konyaspor

Başlangıç 11: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Utku Eriş, Guilherme, Jo Jin-Ho, Melih İbrahimoğlu, Bjorlo, Muleka, Enis Bardhi, Umut Nayir

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Pedrinho, Stefanescu, Mücahit İbrahimoğlu, Calusic, Melih Bostan, İsmail Esat Buğa, Kaan Akyazı

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller

Okay Yokuşlu (dk. 17 k.k.), Onuachu (dk. 43 pen.)

