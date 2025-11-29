Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 1-1 Konyaspor — İlk Yarı
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Trabzonspor, evinde Konyaspor’u ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6.dakikada Bjorlo’nun ara pasında savunma arkasına sarkan Bardhi, kaleci Onana ile karşı karşıya kaldı. Bardhi’nin yakın mesafeden yaptığı vuruşta Onana, meşin yuvarlağı çeldi.
10. dakikada Melih İbrahimoğlu’nun kaleyi cepheden gören noktadan vuruşunu Onana kontrol etti.
17. dakikada Muleka’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Andzouana’nın yerden sert vuruşunda top, Okay Yokuşlu’ya çarpıp ağlarla buluştu. 0-1
24. dakikada Zubkov’un ortasında ceza sahası içinde bulunan Onuachu’nun kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.
40. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında kaleci Bahadır Güngördü’nün müdahalesiyle Muçi yerde kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Alper Akursu penaltı noktasını gösterdi.
43. dakikada penaltıda topun başına geçen Onuachu, meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Güngördü’nün sağından ağlara gönderdi. 1-1
Hakemler
Alper Akarsu, Süleyman Özay, Bilal Gölen
Trabzonspor
Başlangıç 11: Onana, Pina, Okay Yokuşlu, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ozan Tufan, Sikan, Onuralp Çakıroğlu, Baniya, Folcarelli, Serdar Saatçı, Cihan Çanak, Arif Boşluk, Augusto
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Konyaspor
Başlangıç 11: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Utku Eriş, Guilherme, Jo Jin-Ho, Melih İbrahimoğlu, Bjorlo, Muleka, Enis Bardhi, Umut Nayir
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Pedrinho, Stefanescu, Mücahit İbrahimoğlu, Calusic, Melih Bostan, İsmail Esat Buğa, Kaan Akyazı
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller
Okay Yokuşlu (dk. 17 k.k.), Onuachu (dk. 43 pen.)
TRENDYOL SÜPER LİG'İN 14. HAFTASINDA TRABZONSPOR, EVİNDE KONYASPOR KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI 1-1 BERABERE SONA ERDİ.