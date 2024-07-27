Tuğçe Beder Paris 2024 Olimpiyatlarında Elendi

Tuğçe Beder'in Paris 2024 Yolculuğu

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda tatamiye çıkan milli judocu Tuğçe Beder, turnuvanın ilk gününde beklenen performansı sergileyemedi.

İlk Turda Karşılaştığı Rakip

Champ de Mars Arena'da gerçekleşen judo müsabakalarında Tuğçe Beder, kadınlar 48 kilo kategorisinin ilk turunda dünya sıralamasında 5. sırada bulunan Fransız Shirine Boukli ile karşılaştı. Bu önemli mücadele, Türkiye'nin Olympic tarihine damga vuracak anlardan biri olma umuduyla başladı.

Mağlubiyet ve Oyunlara Veda

Olumsuz hava koşullarında gerçekleşen mücadelede, Tuğçe Beder rakibi karşısında ippon puanıyla mağlup olarak, Paris 2024'teki serüvenine erken veda etti. Bu sonuç, onun için hayal kırıklığı yaratırken, Türkiye judo camiasında da üzüntüyle karşılandı.

Tuğçe'nin bu önemli turnuvadaki mücadeleleri, gelecekteki turnuvalarda daha iyi bir performans göstermesi adına bir deneyim olarak değerlendirilmekte.