TÜGVA İzmir'de 15 Temmuz Şehitleri Anısına Futbol Turnuvası Düzenledi

TÜGVA İzmir'de Futbol Turnuvası Düzenledi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir İl Temsilciliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anlamlı bir futbol turnuvası gerçekleştirdi. Bu etkinlik, 15 Temmuz şehitlerini anmak ve gençlerin bir araya gelmesini sağlamak amacıyla düzenlendi.

Turnuvada 8 Takım Mücadele Etti

İzmir Atatürk Spor Kompleksi'nde gerçekleşen turnuvaya 8 takım katıldı. Turnuvanın sonunda tüm sporculara madalya takdim edildi ve bu unutulmaz anlar paylaşılırken, birlik ve beraberlik duygusu ön plana çıktı.

TÜGVA İzmir İl Temsilcisi'nden Anlamlı Mesaj

TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Yiğit Aslanata, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türk gençleri her zaman bayrağının, vatanının ve devletinin yanında olmuştur" dedi. Aslanata, gençlerin terleriyle ve attıkları gollerle şehitleri onurlandırdığını belirterek, "Gençlerimiz var olduğu sürece, Allah'ın izniyle devletimize, milletimize ve bayrağımıza hiçbir zaman zeval gelmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Bu vesileyle, 15 Temmuz'un önemi bir kez daha gençler arasında tekrar hatırlatılmış oldu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir İl Temsilciliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla futbol turnuvası gerçekleştirildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir İl Temsilciliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla futbol turnuvası gerçekleştirildi.