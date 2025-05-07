Turkish Airlines Open Heyecanı Pro-Am Turnuvası ile Başladı

Turkish Airlines Open Turnuvası'nda Pro-Am Heyecanı

Dünyanın en prestijli golf organizasyonlarından biri olan Turkish Airlines Open, Antalya'da Pro-Am turnuvası ile kapılarını açtı. 6 yıl aranın ardından düzenlenen bu etkinlik, Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde yer alan Regnum Carya Golf Kulübü'nde gerçekleştirildi.

14 Takım Bir Araya Geldi

Pro-Am turnuvasına katılan 14 takımda, her birinde üç amatör oyuncu ve iki profesyonel golfçü yer aldı. Bu profesyonellerle aynı sahayı paylaşmanın heyecanını yaşayan amatörler, şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele sergiledi.

Şampiyonlar Belli Oldu

İlk Pro-Am turnuvasında 42 amatör golfçü arasında kıyasıya bir yarış yaşandı. Turkish Airlines-7 takımı, Fransız Jeong Weon Ko ve İngiliz Sam Bairstow ile birlikte sahaya çıkan Mehmet Aygün, Cem Yılmaz ve Deniz Çuha'dan oluşarak toplamda -38 ile şampiyonluğa uzandı.

İkinci sırayı, Danimarkalı deneyimli golfçü Soren Kjeldsen ve İngiliz Joe Dean ile sahaya çıkan Kratos-1 takımı elde etti; bu takım toplamda -35 ile bitirdi. Amatör oyuncular Vladimir Linetsky, Stanislas Linetsky ve Oleg Bachaov'u barındıran ekip, güçlü bir performans sergiledi.

Üçüncülüğü ise Danimarkalı Jeff Winther, Fransız Julien Brun, Yavuz Küçük, Kerim Yılmaz ve Mürsel Ay'dan oluşan takım, toplamda -33 ile kazandı.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Turnuvanın ilk gününde kadın kategorisinde bayrağa en yakın atış ve en uzun vuruş ödüllerinin sahibi Güzel Yusupova oldu. Erkeklerde bayrağa en yakın atış kupasını Khudaynazar Yusupov, en uzun vuruş ödülünü ise Kenan Güngör elde etti.

Dereceye giren isimlere kupaları, Turkish Airlines Open Organizatörü Kemal Taşkınlı, Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Carya Golf Kulübü Genel Müdürü Hasan Ceylan ve DP World Turu Turnuvalar Direktörü Mark Casey tarafından verildi.

Dünyanın en ünlü golfçülerini Antalya'da ağırlayacak Turkish Airlines Open Turnuvası'nda heyecan, Pro-Am turnuvası ile başladı. Turkish Airlines Pro-Am'in ilk gününde erkeklerde bayrağa en yakın atış kupasını Khudaynazar Yusupov (sağ 2) kazandı.

Dünyanın en ünlü golfçülerini Antalya'da ağırlayacak Turkish Airlines Open Turnuvası'nda heyecan, Pro-Am turnuvası ile başladı. Turkish Airlines Pro-Am'in ilk gününde erkeklerde bayrağa en yakın atış kupasını Khudaynazar Yusupov (sağ 2) kazandı.