Türkiye 19 Yaş Altı, Portekiz ile 2-2 Berabere Kaldı

Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA 19 Yaş Altı Elit Tur 7. grup ilk maçında Portekiz ile 2-2 berabere kalarak önemli bir mücadele sergiledi.

Galler'de bulunan Deeside College Stadyumu'nda oynanan maçta, millilerimizi öne geçiren golü Hüseyin Ertürk, 41. dakikada penaltıdan kaydetti. Böylece ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da etkili bir başlangıç yapan 19 Yaş Altı Milli Takım, Efe Korkut Martin'in 47. dakikada attığı golle farkı 2-0'a çıkardı. Ancak Portekiz, 49. dakikada Gil Martins ile skoru 2-1 yaptı. Maçın ilerleyen dakikalarında, 80. dakikada Neto, eşitliği sağladı ve maç 2-2 sonuçlandı.

Ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçını 22 Mart Cumartesi günü İngiltere ile Deeside College Stadyumu'nda oynayacak.