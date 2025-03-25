Türkiye 20 Yaş Altı Takımı, Romanya'ya 3-1 Yenildi

Türkiye 20 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Elit Lig'deki son maçında Romanya'ya 3-1 mağlup olarak sekizinci sırada tamamladı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 21:39
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 21:39
Türkiye 20 Yaş Altı Takımı, Romanya'ya 3-1 Yenildi

Türkiye 20 Yaş Altı, Elit Lig'de Romanya'ya Mağlup Oldu

Türkiye 20 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Elit Liginin son haftasında Romanya ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın oynandığı yer, Targovişte kentindeki Eugen Popescu Stadı oldu.

Maç Özeti

Ay-yıldızlı takım, karşılaşmaya istediği başlangıcı yapamadı. Romanya, 40. dakikada Alin Vulturar'ın attığı golle öne geçti. Türkiye, maçtaki tek golünü 57. dakikada Yusuf Sertkaya ile buldu. Ancak Romanya, 86'da Gabriel Radulescu ve 89'da Mihai Pop'un golleriyle skoru 3-1'e taşıyarak maçı kazanmayı başardı.

Elit Lig Performansı

Türkiye 20 Yaş Altı Milli Takımı, Elit Lig'nde 7 maçta 2 beraberlik alırken, 5 yenilgi yaşadı ve toplamda sadece 2 puan toplayarak sekizinci olarak lig tamamlandı.

İLGİLİ HABERLER

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye 20 Yaş Altı Takımı, Romanya'ya 3-1 Yenildi
2
Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Dreamland Gran Canaria'yı 74-66 Yendi
3
Galatasaray, Manisa Basket Divissa'yı 104-81 Yenerek Çeyrek Finale Yükseldi
4
UEFA, Halil Umut Meler'i İrlanda-Bulgaristan Maçında Görevlendirdi
5
İran, 2026 FIFA Dünya Kupası'na Katılma Hakkı Kazandı
6
Malatya'da 15 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı Seçmeleri Yapıldı

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği