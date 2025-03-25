Türkiye 20 Yaş Altı Takımı, Romanya'ya 3-1 Yenildi

Türkiye 20 Yaş Altı, Elit Lig'de Romanya'ya Mağlup Oldu

Türkiye 20 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Elit Liginin son haftasında Romanya ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın oynandığı yer, Targovişte kentindeki Eugen Popescu Stadı oldu.

Maç Özeti

Ay-yıldızlı takım, karşılaşmaya istediği başlangıcı yapamadı. Romanya, 40. dakikada Alin Vulturar'ın attığı golle öne geçti. Türkiye, maçtaki tek golünü 57. dakikada Yusuf Sertkaya ile buldu. Ancak Romanya, 86'da Gabriel Radulescu ve 89'da Mihai Pop'un golleriyle skoru 3-1'e taşıyarak maçı kazanmayı başardı.

Elit Lig Performansı

Türkiye 20 Yaş Altı Milli Takımı, Elit Lig'nde 7 maçta 2 beraberlik alırken, 5 yenilgi yaşadı ve toplamda sadece 2 puan toplayarak sekizinci olarak lig tamamlandı.