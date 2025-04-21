Türkiye Atletizm Vakfı'nın Yeni Başkanı Neşe Gündoğan Oldu

Neşe Gündoğan Türkiye Atletizm Vakfı'nın Başkanı Seçildi

Türkiye Atletizm Vakfı'nın (TAV) 2024-2025 olağan genel kurulunda Neşe Gündoğan, başkanlığa seçildi. Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda, vakfın 2024 yılı faaliyet ve denetleme kurulu raporları görüşülerek onaylandı.

Federasyon Başkanı Ahmet Karadağ'dan Destek Mesajı

Kurula katılan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Türkiye Atletizm Vakfı’nın 1986 yılından bu yana Türk atletizmine değer kattığını belirterek, "Türkiye Atletizm Vakfı ile Federasyon arasındaki sinerjiyi artırarak Türk Atletizminin geleceği için yeni bir yol haritası belirlemekten mutluluk duyarız" dedi.

Neşe Gündoğan'dan İlk Açıklamalar

Başkanlık seçiminin ardından konuşan Gündoğan, "Türkiye Atletizm Vakfı’nın başkanı seçilmekten büyük onur duyuyorum. Gönüllü olarak katkıda bulunduğum bu değerli kurumun faydalarını artırmak ve yeni projeler geliştirmek için çalışacağız. Vakfımızın gönüllülük ruhu ve dayanışmayla şekillenen faaliyetlerinin, atletizmin yaygınlaşmasında kritik rol oynadığını düşünüyorum" şeklinde konuştu. Gündoğan, genç atletlerin ulusal ve uluslararası platformlarda daha fazla başarı elde etmeleri için kararlılıkla çalışacaklarının altını çizdi.

Önceki Başkan İpek Özgüden Özen'in Veda Mesajı

Vakfın önceki başkanı İpek Özgüden Özen ise yaptığı açıklamada, başkanlık süresi boyunca atletizm kültürünün yaygınlaşması için büyük çaba sarf ettiklerini belirtti. Çocuk ve genç sporcuların geliştirilmesi adına çok sayıda projeye imza attıklarını vurguladı. Özen, Gündoğan'a başkanlık görevinde başarılar dileyerek, "Türkiye Atletizm Vakfı’nın geleceği için oldukça değerli bir ismi desteklemekten mutluluk duyuyorum" dedi.

Türkiye Atletizm Vakfının (TAV) 2024-2025 olağan genel kurulunda Neşe Gündoğan başkanlığa seçildi. Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılan genel kurulda, vakfın 2024 yılı faaliyet ve denetleme kurulu raporları görüşülerek onaylandı.