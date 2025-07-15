Türkiye Atlı Okçuluk Yıldız Milli Takımı Endonezya'da Gümüş Madalya Kazandı

Türkiye Geleneksel Atlı Okçuluk Yıldız Milli Takımı, Endonezya’da İkinci Oldu

Türkiye Geleneksel Atlı Okçuluk Yıldız Milli Takımı, Endonezya’da düzenlenen Dünya Atlı Okçuluk Çocuklar Şampiyonası’nda gösterdiği performansla gümüş madalya kazandı.

Şampiyona Detayları

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona, Cava Adası’ndaki Maghfirah Stable At Parkuru’nda gerçekleştirildi. Bu önemli organizasyonda 9 ülkeden 34 sporcu yarıştı.

Başarılı Türk Sporcular

Türkiye Geleneksel Atlı Okçuluk Yıldız Milli Takımı, Ali Bayar, Alperen Demir, Muhammed Cengiz Kılıç ve Musab İsmail Şahanoğlu’ndan oluştu. Takım, mücadele ettiği kategoride elde ettiği başarı ile gümüş madalya kazanarak ülkemizi gururlandırdı.

Özel Başarı: Muhammed Cengiz Kılıç

Dikkat çeken bir başarı da 13 yaşındaki Muhammed Cengiz Kılıç’tan geldi. Genç sporcu, bireysel kategoride şampiyon olarak altın madalya kazandı ve Türk atlı okçuluğunu uluslararası arenada temsil etti.

Bu başarılar, Türk sporunun uluslararası alandaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye Geleneksel Atlı Okçuluk Yıldız Milli Takımı, Endonezya'da düzenlenen Dünya Atlı Okçuluk Çocuklar Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Türkiye Geleneksel Atlı Okçuluk Yıldız Milli Takımı, Endonezya'da düzenlenen Dünya Atlı Okçuluk Çocuklar Şampiyonası'nda ikinci oldu.