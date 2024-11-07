Türkiye, Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Başarı Gösterdi

Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası Başladı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bugün itibarıyla başlayan Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Türk sporcular önemli başarılara imza attı. Milli takım, ilk günde 3 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Başarılar ve Katılım

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından yapılan açıklamalara göre, Türkiye'yi şampiyonada toplamda 45 sporcu temsil ediyor. Bunların 25'ini erkek, 20'sini de kız sporcular oluşturuyor.

Altın Madalya Kazanan Sporcular

Şampiyonanın ilk gününde dikkat çeken performans sergileyen sporcular arasında;

Yiğit Maraklı : 61 kiloda, finalde rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

: 61 kiloda, finalde rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Ömer Yağız Barış : 57 kiloda, güçlü rakibini geçerek altın madalya kazandı.

: 57 kiloda, güçlü rakibini geçerek altın madalya kazandı. Umutcan Bayram: 53 kiloda, finaldeki üstün performansıyla altın madalya elde etti.

Bronz Madalya Sahibi

Kızlar 47 kiloda mücadele eden Fatma Zehra Akyazıcı, rakiplerine üstünlük kurarak bronz madalya kazandı. Bu başarısı, Türk tekvandoseverler için büyük bir gurur kaynağı oldu.

Arnavutluk'ta bugün başlayan Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular 3 altın 1 bronz madalya kazandı. Şampiyonada 61 kiloda tatamiye çıkan Yiğit Maraklı (sağda), 57 kiloda Ömer Yağız Barış (sağ 2) ve 53 kiloda Umutcan Bayram (sol 2) final müsabakalarında rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Organizasyonda kızlar 47 kiloda mücadele eden Fatma Zehra Akyazıcı (solda) ise bronz madalya elde etti.

Arnavutluk'ta bugün başlayan Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular 3 altın 1 bronz madalya kazandı. Şampiyonada 61 kiloda tatamiye çıkan Yiğit Maraklı (sağda), 57 kiloda Ömer Yağız Barış (sağ 2) ve 53 kiloda Umutcan Bayram (sol 2) final müsabakalarında rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Organizasyonda kızlar 47 kiloda mücadele eden Fatma Zehra Akyazıcı (solda) ise bronz madalya elde etti.