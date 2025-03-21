Türkiye Basketbol Ligi Haftası: Program ve Maçlar
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 30. hafta maçlarıyla devam ediliyor. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon sona ererken, gözler erkek liglerine çevrildi.
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından duyurulan haftanın programı aşağıda yer alıyor:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
20.30 Darüşşafaka Lassa - Bahçeşehir Koleji (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
Yarın:
13.00 Mersinspor - Galatasaray (Servet Tazegül)
15.30 Manisa Basket Divissa - Türk Telekom (Muradiye)
18.00 Aliağa Petkimspor - TOFAŞ (Enka)
20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol - Beşiktaş Fibabanka (Gazanfer Bilge)
23 Mart Pazar:
15.30 Semt77 Yalovaspor - Karşıyaka (90. Yıl)
18.00 Bursaspor Yörsan - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (TOFAŞ)
20.30 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
16.00 Fenerbahçe Koleji Novotel - Haremspor (Fenerbahçe Metro Enerji)
Yarın:
13.00 Esenler Erokspor - Finalspor (Ahmet Cömert)
14.00 Pizzabulls Co Basket - Kapaklıspor (Küçükçekmece Halkalı)
15.00 Carpartner TED Ankara Kolejliler - iLab Basketbol (Gölbaşı)
16.00 Çayırova Belediyesi - Konya Büyükşehir Belediyesispor (Çayırova)
16.00 OGM Ormanspor - MKE Ankaragücü Ikon Menkul (M. Sait Zarifoğlu)
17.00 Gaziantep Basketbol - Trabzonspor (Karataş Şahinbey)
23 Mart Pazar:
13.00 İstanbul Ankaspor - Bandırma Bordo Basketbol (Ahmet Cömert)
17.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor - Çağdaş Bodrumspor (Kurtdereli)