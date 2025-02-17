Türkiye Basketbol Ligi'nde 25. Haftanın Göründüğü Gibi: Esenler Erokspor Zirvede Tırmanışını Sürdürüyor

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 25. haftada Esenler Erokspor, Çağdaş Bodrumspor'u 90-69 yenerek liderliğini korudu.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 23:54
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 23:54
Türkiye Basketbol Ligi'nde 25. Haftanın Göründüğü Gibi: Esenler Erokspor Zirvede Tırmanışını Sürdürüyor

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 25. Hafta Sona Erdi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 25. hafta mücadelesi geride kaldı. Bu hafta, heyecan dolu maçlara ev sahipliği yaptı. Haftanın kapanış maçında, Esenler Erokspor, deplasmanda Çağdaş Bodrumspor ile karşı karşıya geldi.

Esenler Erokspor, Deplasmanda Fark Açtı

Esenler Erokspor, mücadeleyi 90-69 gibi açık bir skorla kazanarak, bu sezonki 20. galibiyetini elde etti. Bu sonuç ile birlikte, Esenler Erokspor, liderlik koltuğundaki yerini korudu ve ligdeki performansını güçlendirdi.

Ligin ilerleyen haftalarında heyecan dolu karşılaşmaların beklenmesiyle, Esenler Erokspor'un galibiyet serisini sürdürecek mi? Bu sorunun yanıtını takip eden günlerde alacağız.

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