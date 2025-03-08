Türkiye Basketbol Ligi'nde 28. Hafta Maçları Tamamlandı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 28. hafta, üç heyecan dolu maçla sona erdi.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 19:04
Türkiye Basketbol Ligi'nde 28. Hafta Maçları Tamamlandı

Türkiye Basketbol Ligi'nde 28. Hafta Maç Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 28. hafta, bu akşam oynanan üç heyecan verici maçla devam etti. Ligdeki mücadeler, takımların sezon performansları açısından kritik önem taşıyor.

Oynanan Müsabakalar ve Sonuçları

Günün ilk maçında İstanbul Ankaspor ile Konya Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi. Bu heyecan dolu mücadelede, Konya ekibi 120 sayıya ulaşarak maçı 86-120 kazandı.

İkinci karşılaşmada ise Pizzabulls Co Basket ile Fenerbahçe Koleji Novotel takımları mücadele etti. Bu zorlu maç sonucunda Fenerbahçe Koleji, 76-73'lük skorla sahadan galip ayrıldı.

Günün son maçı Carpartner TED Ankara Kolejliler ile Finalspor arasında gerçekleşti. Finalspor, bu maçı 89-77’lik skorla kazandı.

Bu sonuçlarla birlikte ligin 28. haftası heyecanlı bir şekilde tamamlanmış oldu. Önümüzdeki haftalarda, takımların performansının nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.

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