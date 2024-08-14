Türkiye Boks Federasyonu'ndan Paris 2024 Olimpiyat Başarı Değerlendirmesi

Türkiye Boks Federasyonu'ndan Paris 2024 Olimpiyat Başarısı

Türkiye Boks Federasyonu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda elde edilen başarıları değerlendirdi. Federasyon, Buse Naz Çakıroğlu’nun Tokyo ve Paris'teki performansını öne çıkararak, üst üste iki olimpiyat oyununda final oynadığını ve gümüş madalya kazandığını belirtti. Bu sonuç, onu tarihimizde iki olimpiyat madalyası kazanan ilk boksör yaptı.

Olimpiyat Başarıları ve Madalya Durumu

Açıklamada, Türkiye'nin Paris 2024'te 101 sporcuyla yer aldığını ve 8 madalya (3 gümüş, 5 bronz) kazandığını duyurdu. Bu madalyalarla, boks branşı en fazla başarı gösteren dal oldu. Federasyon, 204 ülkenin katıldığı oyunlarda Türkiye'nin madalya sıralamasında 64. sırada bulunduğunu belirtti.

Boks Takımımızın Performansı

Boks Milli Takımı, Paris'te 5’i kadın olmak üzere toplam 7 boksör ile temsil edildi ve 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı. Bu sonuç, Türk boksunun Paris 2024’te kazandığı 3 madalya ile en başarılı takım olarak öne çıkmasını sağladı.

Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş

Olimpiyatlarda 50 kiloda yarışan Buse Naz Çakıroğlu, Meksika, Finlandiya ve Filipinli rakiplerini geride bırakarak finale yükseldi. Ancak finalde Çinli boksöre yenilerek gümüş madalya elde etti. Hatice Akbaş da 54 kiloda finale çıkarak, Büyük Britanya, Avustralya, Moğolistan ve Güney Koreli boksörleri yendi ama finalde Çinli rakibi karşısında kaybetti. Genç sporcumuz, bu ilk olimpiyat deneyiminde madalya kazanarak tarihe geçti.

Esra Yıldız Kahraman'ın Başarısı

57 kiloda mücadele eden Esra Yıldız Kahraman, ikinci kez katıldığı olimpiyatlarda bronz madalya kazanmayı başardı. Tokyo'da çeyrek finalde elenerek beşinci olan Esra, Paris'te ise Mali, Tunus ve Brezilyalı rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi ama burada Tayvanlı boksöre mağlup oldu.

Türk Boksunun 100. Yıl Promosyonu

Açıklamada, Türk boksunun tarihindeki önemli bir dönüm noktası olan 100. yılına girdiği vurgulandı. 1924 yılında kurulan Türkiye Boks Federasyonu, Tokyo’da kazandığı madalyalarla birlikte Paris 2024’te de bu başarıyı sürdürdü. Türk boksu, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları hazırlıklarına şimdiden başladı.