Türkiye Buz Hokeyi Takımı Lüksemburg'u Farklı Yenerek Şampiyonaya Başladı

Türkiye Buz Hokeyi Takımından Etkileyici Başlangıç

Türkiye Buz Hokeyi A Milli Takımı, Erkekler Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu ilk maçında Lüksemburg'un karşısında 7-1'lik net bir galibiyet elde etti.

Müsabaka, Zeytinburnu Buz Adası’nda gerçekleştirildi. Türkiye, taraftarlarının coşkulu desteğiyle maça hızlı bir başlangıç yaptı. 4. dakikada Ferhat Bakal'ın attığı golle öne geçti. Bu golün hemen ardından 6. dakikada Osman Çolak farkı 2'ye çıkararak Türkiye’nin üstünlüğünü pekiştirdi.

İlk periyodun son bölümünde milliler, ardı ardına goller buldu. 18. dakikada Mehmet Karadağ ve 19. dakikada Fatih Faner'in attığı gollerle ilk periyot, Türkiye'nin 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Periyot Arttırılan Üstünlük

İkinci periyotta da oyundaki hakimiyetini sürdüren milli takım, etkili savunması ile dikkat çekerken, Haktan Kabay ve Mehmet Karadağ ile üst üste goller bularak soyunma odasına 6-0'lık bir avantajla gitti.

Üçüncü Periyotta Lüksemburg'un Tek Sayısı

Üçüncü periyotta Lüksemburg, Colm Cannon ile ilk ve tek sayısını kaydetti: 1-6. Türkiye ise bu golün hemen ardından Osman Çolak'ın attığı gol ile skoru 7-1'e taşıdı.

Kalan sürede başka gol olmayınca Türkiye, ilk maçından farklı bir galibiyetle ayrılmayı başardı.

Gelecek Maç

Milliler, bir sonraki müsabakasında yarın saat 20.00'de Türkmenistan ile Zeytinburnu Buz Adası'nda karşılaşacak.

Türkiye Buz Hokeyi A Milli Takımı, Zeytinburnu Buz Adası'nda oynanan Erkekler Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu ilk maçında Lüksemburg'u 7-1 mağlup etti.

Türkiye Buz Hokeyi A Milli Takımı, Zeytinburnu Buz Adası'nda oynanan Erkekler Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu ilk maçında Lüksemburg'u 7-1 mağlup etti.