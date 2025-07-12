Türkiye'de İlk Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası Muş'ta Başladı

Türkiye'nin İlk Para Tırmanış Şampiyonası Muş'ta!

Türkiye Dağcılık Federasyonu, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları programına dahil olan para tırmanış branşında, Türkiye'de ilk kez şampiyona düzenledi. Bu özel etkinlik, Muş'taki spor salonunda başladı ve 6 ilden toplam 28 sporcunun katılımıyla gerçekleşiyor.

İki Gün Sürecek Heyecan Dolu Müsabakalar

Şampiyona, minikler, küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde sıralama turları ile başladı ve iki gün boyunca devam edecek. Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahim Ekin, etkinliğin heyecan verici olduğunu belirtti.

Engelleri Aşan Sporcuların Zaferi

Ekin, “Bugün cesaretin, azmin ve inancın zaferine tanıklık edeceğiz. Para tırmanışını Türkiye'nin dört bir yanına yaymayı hedefliyoruz.” diyerek, katılımcıların büyük bir heyecan içinde olduğunu ifade etti.

Gelecekte Daha Geniş Kitlelere Ulaşma Hedefi

Müsabakada birincilik elde eden sporcular, aday milli takım kampına çağrılacak ve uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edecekler. Ekin, “Bu kardeşlerimiz ülkemizi gururla temsil edecek.” diyerek, gelecekte daha fazla katılımcı ile daha geniş kitlelere ulaşma arzusunu vurguladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları programına dahil edilen "para tırmanış" branşında ilk kez Türkiye Şampiyonası, Muş'ta düzenlendi. Kentteki spor salonunda düzenlenen şampiyona, 6 ilden 28 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları programına dahil edilen "para tırmanış" branşında ilk kez Türkiye Şampiyonası, Muş'ta düzenlendi. Kentteki spor salonunda düzenlenen şampiyona, 6 ilden 28 sporcunun katılımıyla başladı.