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Türkiye Judo Federasyonu'ndan Emre Yazgan'a Taziye Mesajı

Türkiye Judo Federasyonu, çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan için taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 15:59
Türkiye Judo Federasyonu'ndan Emre Yazgan'a Taziye Mesajı

Türkiye Judo Federasyonu'ndan Duygusal Taziye Mesajı

Türkiye Judo Federasyonu, Erzurum Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığ felaketi sonucu hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan için derin bir üzüntü ile taziye mesajı yayımladı.

Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kocaeli TOHM judo takımının hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum Palandöken'de yüksek irtifa çalışması sırasında yaşanan talihsiz olayda ümit milli sporcumuz Emre Yazgan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Judo ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve spor camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Emre Yazgan’ın Anısına Saygıyla

Bu acı olay, judo camiasında derin bir yas oluşturdu. Emre Yazgan, mücadelesi ve spordan aldığı keyifle hepimizin gönlünde yer edindi. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve spor dünyasına başsağlığı diliyoruz.

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