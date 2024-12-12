DOLAR
34,87 -0,01%
EURO
36,76 -0,37%
ALTIN
3.046,02 0,01%
BITCOIN
3.507.100,55 0,72%

Türkiye Motosiklet Federasyonu 2024 Şampiyonlar Ödül Töreni İstanbul'da

TMF, 2024 yılı ulusal ve uluslararası şampiyonlarda başarılı sporcuları ödüllendirecek.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 12:32
Türkiye Motosiklet Federasyonu 2024 Şampiyonlar Ödül Töreni İstanbul'da

Türkiye Motosiklet Federasyonu Şampiyonlar Ödül Töreni, İstanbul'da!

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), 2024 yılında ulusal ve uluslararası şampiyonalarda başarılı olan sporcuları ödüllendirmek için hazırlıklarını sürdürüyor. İstanbul'da gerçekleşecek olan ödül töreni, sporcular için unutulmaz bir anı olma özelliği taşıyor.

Ödül Töreninin Detayları

Federasyonun yapmış olduğu açıklamaya göre, TMF Şampiyonlar Ödül Töreni, 28 Aralık Cumartesi günü, İstanbul Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Yıldız sporcular, kendi kategorilerinde en iyilere layık görülen kupalarını bu özel etkinlikte alacaklar.

Bu tören, motosiklet sporunun geleceği için önemli bir motivasyon kaynağı olacak ve sporcuların başarısını taçlandıracak.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

13 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Duygusal Denge Arayışı

ŞOK 18 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı! Yılbaşı Hazırlıkları İçin Fırsatlar

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Büyükşehir Belediyespor, Jadran Split'i 12-9 Yenerek Çeyrek Finale Yükseldi
2
Konyaspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor
3
Türkiye Motosiklet Federasyonu 2024 Şampiyonlar Ödül Töreni İstanbul'da
4
Kasımpaşa, Süper Lig'de Eyüpspor'u Ağırlıyor
5
Türkiye Kaykay Milli Takımı İspanya'da Kamp Yapıyor
6
Şenol Güneş'in Futbol Felsefesi: Güzel Oyun, İyi Sonuç
7
Sivasspor Bodrum FK'ye Konuk Oluyor: Süper Lig Heyecanı Başlıyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar

MediaMarkt 'Şahane Kasım' Döneminde En Çok Satan Ürünleri Hangileri Oldu? İşte Detayları

Roborock, Qrevo Curv ile Çok Yakında Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Eric Trump: Bitcoin Gelecekte 1 Milyon Dolar Olacak

ŞOK 18 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı! Yılbaşı Hazırlıkları İçin Fırsatlar

13 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Duygusal Denge Arayışı

Selpak Fiyatı 64 TL’ye Düştü! 15 Aralık’a Kadar Kaçırmayın

Meclis’te Acil Isınma Desteği Kararı: 3.000 TL Yardım Başlatıldı

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

Maltodekstrin Nedir? Faydaları ve Kullanım Alanları Hakkında Bilmeniz Gerekenler